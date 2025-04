Un soltero impresiona a su cita con un rap durante su cita en ‘First Dates’

Al ritmo de ‘La que se avecina’ , se ha presentado Gabriel y es que en su grupo de amigos le dicen que se parece mucho al personaje de Amador y cuando menos te lo esperes te hace la gracia del cinturón. Le ha contado a Carlos Sobera que no ha tenido muchas experiencias amorosas, pero eso de “ sexo puro y duro ”, tampoco. El soltero le ha dicho que él intenta tener sexo con placer y el presentador de ‘First Dates’ le ha respondido con un “ Claro, todos queremos tenerlo con placer ”. Recuerda la cita de Kimberly .

Eso sí, el soltero también ha tenido alguna que otra noche loca “una de ellas, me fui de la discoteca con una amiga y nos fuimos a una playa”. Se ha enamorado muchas veces, pero no ha sido correspondido “me enamoro muy rápido y entrego muy rápido mis sentimientos”. Su pasión es la música “soy cantante y compongo rap, sobre todo”. Le gustaría que su cita fuera rubia, con ojos azules y un poco más alta que él, lo que Sobera ha visto como “una Barbie”.