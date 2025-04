Una soltera, sin vergüenza, revela su mayor preocupación con un hombre: ''El tamaño es muy importante''

Mariano y Sandra cenan juntos en 'First Dates'

Sandra cuenta una anécdota y explica por qué es tan importante el tamaño para ella

Mariano llega a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor. Es argentino, tiene 40 años, y revela que no se considera ''pijo'' pese a tener ''gustos caros''. Confiesa que le encanta salir y viajar, algo que le supone un problema a la hora de conocer el amor.

Cenará con Sandra, que confiesa al equipo del programa que para ella ''el tamaño es muy importante'' y cuenta una anécdota: ''Yo lo tengo que preguntar, ya me pasó que le tuve que decir a uno 'mira, súbete los pantalones, que me voy a mi casa''.

Nada más ver a Mariano, Sandra no se ha llevado una buena impresión: ''No es mi tipo, a priori, su forma de vestir...me parece un chico pijo, muy cayetano'', pero a él sí que le ha gustado su cita.

Ya en la cena, Sandra se ha interesado por la vida de Mariano, y a él le ha llamado la atención que no deje de mirarle: ''No es incómodo, pero noto que me está observando y cualquier micro movimiento que yo hago ella lo ve como una señal y no es necesariamente eso''.

Sandra le ha contado a su cita que fuma, y él no se lo ha tomado nada bien: ''Es un punto negativo'', pero han cambiado de tema y han debatido sobre el tema de los animales, algo en lo que no han estado de acuerdo porque a Sandra le gusta subirles al sofá y a la cama y a él no.

Nuestra soltera se ha lanzado a preguntar sobre sexo, y ambos han descubierto que se encuentran en el mismo punto, algo que les ha sorprendido gratamente, pero ella ha ido más allá: ''¿Tú te tocas?'', y él se ha sincerado: ''Si alguna persona te dice que no, te está mintiendo''.

''Lo que yo vi al principio y lo que estoy viendo cuando se abre con el tema sexual, es una persona totalmente diferente a lo que pensé al principio'', ha confesado Mariano, y se ha lanzado a preguntarle a ella, que se ha sincerado: ''El sexo es súper importante, me da igual que sean las cuatro de la mañana, no me vale que me digan 'no porque tengo sueño', porque yo eso lo siento como un rechazo''.

Más tarde, Sandra le ha preguntado por política, y Mariano se ha lanzado: ''Viniendo de Argentina aprendí que el socialismo no funciona, te guste o no te guste'', y a ella no le ha sentado nada bien: ''Me parece un gili******, su opinión política no me ha gustado nada. He querido respetar, pero no lo voy a compartir''.

La decisión final

Pese a que la cita ha ido bien, el tema de la política le ha roto los esquemas a Sandra, pero aún así ha decidido tener una segunda cita con Mariano: ''Me pareces un hombre chachi, creo que pueden salir cosas muy divertidas y muy guays de todo esto y podemos ver y probar a ver qué pasa''.