Dos solteros suben la temperatura en 'First Dates' al confesar sus gustos sexuales: ''Me gusta que me manejen''

Nerea y Rubén cenarán juntos en el restaurante del amor

La conversación de los dos solteros ha ido subiendo de todo a medida que avanzaba la cena

Nerea, de 19 años, llega a 'First Dates' en busca del amor. Confiesa que le encanta estar en su casa y limpiar porque ''se relaja''. Se considera una persona madura, pero también cree que sigue siendo una niña: ''Me encanta el mundo de Disney, vivo en una película y me gustaría ser una princesa''.

A nuestra soltera no le ha ido muy bien en el amor, ha tenido dos relaciones y ambas se han acabado por infidelidades. Le gustan los chicos altos, detallista, morenos, románticos...¿Encontrará el amor que tanto ansía en el restaurante más famoso de la televisión?

Cenará con un Rubén, un joven italiano de 21 años al que le encanta ''España, el español y las españolas''. A nuestro soltero le ha gustado mucho su cita, nada más verla ha confesado que Nerea es ''lo que estaba buscando''. Pero a Nerea le ha echado para atrás que Rubén esté de erasmus y no tenga en sus planes quedarse en España: ''Me gustaría algo serio, estable''.

Ya sentados a la mesa, Nerea se ha interesado por lo que busca Rubén, y él se ha sincerado: ''No lo sé, me gustaría una relación, pero lo que sea porque vuelvo a Italia en julio, una relación a distancia podría ser'', y ella, en shock, ha contestado: ''Yo busco algo estable, me gusta el amor a la antigua, cartas, flores''.

Los dos han hablado sobre sus gustos y aficiones, y se han llevado muy, pero que muy bien. Se han lanzado a jugar al rasca y gana de 'First Dates' y la conversación ha ido subiendo poco a poco de tono: ''¿Cuantas veces puedes tener sexo en una noche?'', le ha preguntado Rubén, y ella ha contestado: ''Más de cuatro'', algo que a él le ha sorprendido.

Acto seguido, Rubén le ha preguntado por su postura favorita a su cita: ''Que me manejen, me gusta'', ha confesado ella y él ha explicado que le gusta ''algo más tranquilo''. Mientras que ella le ha dado un 85 por ciento de importancia a las relaciones sexuales, él ha dicho que para él es más importante entenderse y hablar.

Tras una cita muy amena, divertida y en la que ambos han estado muy a gusto, Rubén y Nerea se han ido a la sala de intimidad total de 'First Dates', y pese a que se han negado a besarse, los dos han continuado riéndose y pasándoselo bien.

La decisión final

Los dos se han vuelto a ver las caras en la decisión final y Rubén se ha lanzado a una segunda cita: ''Me he sentido muy cómodo, te veo muy madura para la edad que tienes y me gustaría conocerte más''.