Dos solteros dan rienda suelta a su pasión en 'First Dates': ''Le he dado más besos que a mi madre este año''

Gonzalo y Frantxu cenan juntos en el restaurante del amor

Los dos solteros han subido la temperatura con unos besos muy apasionados

Gonzalo tiene 42 años y llega a 'First Dates' porque se ha cansado del ''sexo fácil'': ''Enciendes el móvil y tienes a quien quieras en la puerta de tu casa o tú en la puerta de quién sea en cuestión de minutos''. Además, le confiesa a Carlos Sobera que lleva 17 años soltero y que ya le apetece compartir su vida con alguien.

Nuestro soltero busca a alguien natural, que sea buena gente y que tenga pelo. Cenará con Frantxu, un cocinero de 49 años que confiesa que ''impacta más que gusta''. Revela que, aunque parece todo lo contrario, es muy tímido e introvertido.

Los dos se han sentado a cenar y han hablado sobre sus profesiones, intereses y aficiones, y Gonzalo le ha contado a su cita que también es 'Drag': ''Tengo un personaje creado y me lo quiero tatuar. Me llamo casi perri, porque una no es perra, pero casi'', y a su cita le ha encantado su hobby.

Gonzalo y Farntxu se han lanzado a hablar sobre sexo: ''Yo soy muy morboso, por temporadas. Por la persona, la afinidad, el feeling, lo que te provoque el momento'', ha confesado Frantxu, y Gonzalo ha confesado al equipo del programa que está cansado del sexo sin compromiso: ''Abres una aplicación y tienes berenjenas y melocotones ¿cuándo ves una cara? Quiero ver a la persona y conocerla''.

Los dos han estado de acuerdo en todo y eso a Gonzalo le ha gustado mucho: ''Que los dos estemos en la misma balanza, me atrae mucho, me pone casi más eso que el que me vengan pidiendo sexo de primeras''. Ambos han tenido una cena divertida, amena y han podido hablar de todos los temas.

Se han sentado en la sala de intimidad total del programa y no lo han dudado a la hora de darse un apasionado beso, que Gonzalo ha calificado de ''bonito''. Pero tras el primer beso ha llegado un segundo y un tercero y ambos han dado rienda suelta a su pasión, y Gonzalo ha bromeado: ''Le he dado más besos que a mi madre este año''.

La decisión final

Gonzalo y Frantxu se lo han pasado muy, pero que muy bien y se han vuelto a ver las caras en el momento de la decisión final. Entre miradas cómplices y risas, los dos solteros han compartido qué les ha parecido la cita ¿Se irán juntos del restaurante del amor?