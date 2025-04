Rony tiene 22 de años, es estudiante y llega desde Cádiz hasta el restaurante de Carlos Sobera en busca del amor. Considera que el género es una invención del hombre y que puedes no identificarte ni con uno ni con otro.

Explica que salió del “armario” como una persona no binaria y decidió cambiarse su nombre al que tiene actualmente. Sobre lo que busca en pareja, asegura que quiere a alguien que le interese y después ver si pueden tener una relación seria. Le gustaría una persona divertida, directa y sin miedo a decir lo que piensa. Además, no quiere que sea una persona que no le guste hacer planes pero sí que se lance a la aventura. Y por fin llega su cita, José Javier tiene 20 años, es monitor y llega desde Orihuela, Alicante para encontrar el amor.