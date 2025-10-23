First Dates 23 OCT 2025 - 22:30h.

Paqui y Luis ya se conocían de Leganés, ella no podía ni verlo y juntos vivieron una cena imposible entre reproches y egos

Estalla la tensión entre dos solteros de ‘First Dates’: ninguno quiere pagar la cuenta

‘First Dates’ recibió a Luis, de 70 años, un bilbaíno apasionado de la canción española que llegó dispuesto a conquistar con su arte y su filosofía romántica. “Yo canto con amor, con dulzura y con sentimiento, como lo hacía Rocío Jurado”, explicaba, recordando los años en los que compartió escenario con nombres como Augusto Algueró o Carmen Sevilla.

Entre coplas y confesiones, Luis aseguraba que no buscaba aventuras pasajeras, sino una mujer espiritual, del estilo de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México: “A mí me gusta esa mujer, pero no por el físico, sino por su forma de ser. Yo no busco fornicar, busco amor del alma”, decía convencido.

Pero lo que Luis no esperaba era que el destino (y ‘First Dates’) le guardaba una sorpresa: su cita era Paqui, de 71 años, una mujer de Leganés… que ya lo conocía.

Un rencuentro de lo más tenso

Desde el primer segundo, el reencuentro fue todo menos romántico. “Nunca me ha caído bien, me parece muy fantasma”, soltó Paqui nada más verlo ante las cámaras. “Sí, parece que te agrado”, comentaba él con ironía al verle la cara a ella.

La tensión se podía cortar con cuchillo. Ella, sin cortarse un pelo, confesaba que le daban ganas de marcharse, y él trataba de mantener el tipo entre comentarios sobre Bertín Osborne y su filosofía sobre el amor verdadero: “El hombre no está en la estatura y en el físico, está en el alma”, decía mientras Paqui negaba con la cabeza.

La conversación terminó por estallar: “No tenemos nada en común. Tengo mucho amor que dar, pero a él no. Preferiría morirme antes”, zanjó Paqui, dispuesta a dejar la cena a medias. Luis, resignado, solo acertó a decir: “Si lo sé, me quedo en Leganés y no vengo”.

Y así, entre reproches y recuerdos Luis y Paqui protagonizaron una de las citas más tensas y memorables de ‘First Dates’.