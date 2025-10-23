Lidia Santos debuta en ‘First Dates’

First Dates 23 OCT 2025 - 16:08h.

El próximo lunes 27 de octubre a las 21:55h, en Cuatro

“Carlos, las gemelas y Matías son unos compañeros increíbles, tanto delante como detrás de las cámaras. Son enormes profesionales y estoy aprendiendo muchísimo de ellos”, asegura Lidia Santos

Compartir







“No me esperaba una acogida como esta. Desde el primer día sentí una conexión muy bonita con mis compañeros. A pesar de llevar poco tiempo trabajando juntos, me han hecho sentir como en familia’, asegura Lidia Santos, que el próximo lunes 27 de octubre debutará como nueva camarera en ‘First Dates’, sumándose al equipo liderado por el presentador y maître del restaurante, Carlos Sobera, y del que también forman parte el barman, Matías Roure, y las camareras Cristina y Marisa Zapata.

Para Lidia Santos, Miss Málaga 2011 y modelo internacional, “Carlos, las gemelas y Matías son unos compañeros increíbles, tanto delante como detrás de las cámaras. Son enormes profesionales y estoy aprendiendo muchísimo de ellos”. También ha destacado la labor del equipo técnico del programa: “Desde la primera hasta la última persona del equipo siempre están ayudando, aconsejando, pendientes de todo… Hacen que cada jornada sea maravillosa”.

En el programa del lunes...

En la edición del lunes 27 de octubre, las puertas de ‘First Dates’ se abrirán para recibir a Lluis, un artista y creador de contenidos de Barcelona con una mente tan hiperactiva y vanguardista como su obra. Su cita será con Manuela, consultora internacional italiana afincada en Barcelona con una vida muy estructurada. ¿Surgirá la chispa del amor entre ambos?

El programa también propiciará el encuentro entre Borja, un entrenador personal que busca una compañera que comparta su estilo de vida saludable y sus valores de disciplina y equilibrio; y María, nutricionista madrileña cuya prioridad es el bienestar.

También acudirán a ‘First Dates’ dos corazones generosos que probarán suerte en su cita: Carmen, una técnica en emergencias sanitarias en Barcelona decidida a encontrar pareja con la que compartir su tiempo y alegría; y Francesc, chófer de Terrassa que trabaja en una asociación que ayuda a personas con discapacidad.

Además, Mercedes, una camarera jubilada, y Julio, un albañil retirado, son dos viudos que comparten filosofía de vida y demostrarán que la complicidad no entiende de edades. El programa también acogerá la cita de David y Gerard, dos auténticos polos opuestos. Ambos protagonizarán una velada en la que se darán la mano la espontaneidad, el misterio y las diferencias.