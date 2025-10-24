'First dates' celebra Halloween con dos programas terroríficos: el jueves y el viernes, en Cuatro

First Dates 24 OCT 2025 - 09:58h.

Los seres más terroríficos invaden el restaurante de 'First Dates' en dos programas especiales

Lidia Santos debuta en ‘First Dates’ el próximo lunes a las 21:55h en Cuatro: "Estoy muy ilusionada"

El restaurante de 'First Dates' ya está preparado para presenciar las citas más terroríficas. Con motivo de la celebración de Halloween, el programa de citas a ciegas de Cuatro se pone sus galas más aterradoras para vivir dos noches muy especiales.

Carlos Sobera y el resto del equipo se caracterizarán para la ocasión y dirigirán dos programas especiales que podrás disfrutar la semana que viene: el jueves 30 a las 21.45 horas y el viernes 31 a las 21.15 horas ¿Preparado para vivir dos noches aterradoras?