First Dates 23 OCT 2025 - 23:00h.

Gonzalo y Dafne, dos polos opuestos, se sorprenden al descubrir todas sus diferencias, desde sus creencias hasta su vida sexual

La rotunda decisión de una soltera en 'First Dates' ante la confesión política de su cita: "Mejor hablamos de sexo"

Laura Boado recibe en el restaurante a Gonzalo, de 24 años. El soltero estudia las oposiciones de agente forestal y, aunque es de Madrid, odia la vida en la ciudad, por eso, siempre que puede huye al campo. “Salgo de mi casa y me encuentro atasco, mal olor, ajetreo… No es compatible con mi vida” En cuanto al amor, busca a una mujer especial, detallista y única que “no sea la típica chica de redes sociales.”

Por la puerta entra Dafne, de 23 años y editora audiovisual. Se define como una chica detallista. “Me encanta dar regalos es mi forma de expresar amor”, explicaba. Ambos viven en Madrid, pero rápidamente se han dado cuenta de que su opinión sobre la capital es muy distinta. “Vivo en Moncloa. Estoy en todo el meollo… A veces es demasiado para mí”, explicaba Gonzalo a una Dafne que sueña con vivir en el centro.

Gonzalo y Dafne, dos polos opuestos

A pesar de que la conversación estaba siendo amena, Gonzalo no ha podido pasar por alto la forma de vestir de su cita. “El rollo para venir una cita no me ha molado. Igual que yo me he maqueado un poco, me gusta que una persona se arregle.” Además de esto, según la conversación avanzaba los solteros iban descubriendo que sus personalidades eran completamente opuestas.

Aunque, sin duda, una de las mayores diferencias de Gonzalo y Dafne han sido sus creencias. Cuando el soltero preguntaba a su cita por sus planes en los fines de semana, ella le sorprendía con su respuesta: “Voy a la iglesia y no hago nada más.” Y es que, Dafne es evangélica, va cada domingo a la iglesia y para ella es muy importante que su pareja la acompañe.

Por su parte, Gonzalo dice ser más de “energías". “Yo respeto, pero creo en energías y en mis ángeles.” En cuanto al sexo, los solteros tampoco concedían e, incluso, Dafne dejaba sin palabras a su cita al declararse un poco “asexual”. A pesar de sus notorias diferencias, el soltero seguía mostrando su interés y sorprendía a su acompañante con una inesperada propuesta que hacía que Dafne reaccionase con un "Ni de coña."

La decisión final de los solteros

En el momento de la decisión final, ambos lo han tenido claro. "No me he sentido en conexión" explicaba Dafne, a lo que Gonzalo se mostraba de acuerdo: "No considero que tengamos los mismos gustos o aficiones. Por tanto, no la veo como pareja o teniendo una segunda cita con ella." Aun así, ambos han asegurado que no tendrían ningún problema en disfrutar juntos del campo.