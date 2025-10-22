First Dates 22 OCT 2025 - 23:05h.

Su cita ha intentado que ubicase dónde está Murcia, pero ha resultado imposible... hasta que finalmente ha desistido: "Luego buscas fotos"

Jorge es un soltero de 22 años de Madrid -aunque es de Murcia- que actualmente está estudiando y es social media manager. Él mismo se define como un "clean cani", confiesa que le llaman sus amigas, lo que se traduce en un cani "más arreglado, coqueto y 'chiq'. Ante Laura Boado ha confesado que le gustaría encontrar a alguien con sus gustos y a nivel físico se suele fijar en más altos que él y morenos, con los ojos oscuros, pero sobre todo, que sea "buena persona".

Raúl, por su parte, es un soltero de 20 años de Barcelona y auxiliar de enfermería, que se distrae escuchando música tecno. Además, le apasiona la sanidad y tiene claro que quiere dedicar gran parte de su vida a ello. Laura Boado ha recibido al soltero y ha hecho de 'maestra de ceremonias' para que este y Jorge se conozcan. De entrada, Jorge ha confesado ante las cámaras de Cuatro que no le atraía físicamente, algo que también ocurría al revés y que iba a ser la tónica de la cita.

Ya en la mesa del restaurante de 'First Dates' han charlado de todo un poco, con un Jorge que ha dejado en shock a su cita al preguntarle si no tiene pensado mudarse "a la gran ciudad", cuando este vive en Barcelona. "¿Perdón? Si Barcelona ya es gran ciudad", ha señalado este, confesando después que sí le gustaría irse a otro país como Alemania, puesto que le gusta mucho el tecno.

"Tú qué escuchas, ¿pop, reggaeton, Lady Gaga...?", le ha dicho Raúl a Jorge, entre risas. Y es que para Raúl el tecno es una forma de vida. La cita ha avanzado su curso, charlando sobre lo que hacen día a día y cuáles son sus aficiones o hobbies. Raúl ha contado que lleva en el gimnasio poco tiempo y que está muy ilusionado de ello, de hecho, se encuentra en estos momentos en volumen. Otro tema que ha salido es si beben normalmente o no, ya sea entre semana, fines de semana o, en ocasiones específicas, como en el caso de Jorge.

La patada a la geografía de Raúl

De hecho, este último tema nos ha dejado un momentazo, puesto que Raúl ha señalado que es más de café que de cerveza, puesto que Madrid "no le invita a tomarse una cerveza, por el frío". Ha sido en ese momento cuando ha dicho que en Murcia -de donde es él- "hace un calor horroroso. Tienes que ir". Pues bien, Raúl ha confesado, tras señalar que iba a quedar de "inculto", lo siguiente: "No lo ubico ni en el mapa".

Jorge ha empeñado todos sus esfuerzos en explicarle dónde está Murcia. "En Mallorca", ha apuntado Raúl, que por muchos intentos de su cita, no ha conseguido ubicarlo exactamente. "Luego buscas fotos", le ha dicho el soltero, harto de intentarlo y que este no lo ubicase correctamente. Ya al final de la cita, los dos solteros se han esforzado por dejarse llevar... pero por muchos intentos que han hecho no han conseguido gustarse del todo.

Ya en la decisión final, y después de ambos confesar que se lo habían pasado muy bien, han estado de acuerdo en que no han sentido esa química necesaria para una segunda cita.