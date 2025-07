Laura Ceballo 30 JUL 2025 - 22:30h.

La primera impresión de Marta y Álvaro al conocerse ha sido realmente buena

Un eructo estropea la cita de dos solteros en ‘First Dates’: “No me ha parecido nada agradable”

Compartir







Marta ha visitado el restaurante de 'First dates' dispuesta a encontrar el amor. Tiene 22 años, es una apasionada de la moda y estudiante de marketing. Lo que Marta busca ahora es una persona que le aporte y "muy liberal", que le deje hacer lo que quiera y lo que le dé la gana. Así se lo contaba a Laura Boado antes de que ésta fuera a recibir a su cita.

Por su parte, Álvaro, de 27 años, se considera una persona "tradicional". Y es que, tal y como él mismo asegura, suele pecar de romántico. Es un amante de la numismática y actualmente busca a una persona que, sobre todo, sea "risueña, enérgica y que tenga mucha iniciativa".

Nada más conocerse, ambos han conectado. "Físicamente me ha gustado. Me esperaba eso, no me esperaba menos. Está muy bien", comentaba Marta con el equipo del programa muy contenta tras haber visto a su cita por primera vez.

Mientras se tomaban algo en la barra, Laura aprovechaba para tantear y preguntarles qué tal las primeras impresiones: "Pues muy guay, la verdad que sí", contestaba él en primer lugar. "Muy bien", añadía ella.

"No lo voy a decir porque no viene a cuento"

No obstante, Álvaro lanzaba un comentario inesperado: "Hay una cosa, que me la reservo, que no la voy a decir porque no viene a cuento, pero...". Tras escuchar sus palabras, Laura Boado no dudaba en pedirle que la compartiera. El soltero se negaba pero finalmente accedía a contárselo a ella en exclusiva en el oído.

"Es clavadita a una ex que tuve", le confesaba. "¡Ay, no, no, no!", reaccionaba Laura. "¿Pero eso es bueno o malo?", le preguntaba. Y, lejos de que aquello pudiera ser un impedimento, Álvaro calmaba la situación con un mensaje de tranquilidad: "Es bueno, es bueno".