Un malentendido acaba con un soltero muy ofendido en ‘First Dates’: “¡¿Qué minusvalía?!”

First Dates 29 JUL 2025 - 22:55h.

Paco, tras un comentario desafortunado de Susana: “La verdad es que me he sentido un poco ofendido, me ha ofendido”

Un eructo estropea la cita de dos solteros en ‘First Dates’: “No me ha parecido nada agradable”

Compartir







La cita de Paco, de 58 años, y Susana, de 57, en ‘First Dates’ prometía desde el soltero entró en el restaurante del amor. “He tenido el complejo de ser feo. Me lo has dicho muchas veces y eso me ha cohibido, me ha coartado, eso más me ha echado un poquito para atrás… y la nariz, pero ahora me río de mi nariz”, explicaba el soltero antes de conocer a su cita.

“Al sexo le doy la importancia que tiene, de cachondeo… después, pues bueno… Soy muy enamoradizo, sí, pero no he tenido suerte en la vida”, le contaba a Laura Boado, que no daba crédito al escuchar el desparpajo del soltero.

Su cita era Susana, de 57 años, que se definía como “muy cachonda, bailarina, deportista y simpática”. Paco quedaba impresionado con los atributos físicos de Susana, ella, sin embargo, no tanto. “Tiene cara de ser buena persona, pero pillo, de simpático… tiene cara de chiste”, decía ella entre risas antes de sentarse a cenar.

La cena transcurría sin más, a Susana parece que no le hacían mucha gracia las bromas de Paco que, según ella, estaba siempre riéndose. La pareja no tenía muchas cosas en común, pero él no perdía la esperanza.

El malentendido que ha ofendido al soltero

“Cobro poquito, cobro una prestación. Era cartero y panadero, pero cartero no de correos”, explicaba él. “¡Ah! yo es que soy cartera de correos”, le decía ella intentando buscar algo en común. “Es un cachondo mental, muy gracioso, me he reído mucho con él, pero está como una regadera”, aseguraba la soltera.

“Sinceramente, yo tener un hombre al lado que no se menea para trabajar y ganar dinero, pues qué quieres que te diga, que tenga para él, perfecto. Pero yo soy una persona muy ambiciosa y a mí me gusta viajar mucho y para eso he currado y he trabajado y sigo trabajando para pagarme mis vicios y mis viajes, que es lo que más me gusta”, reflexionaba Susana.

“Por el tema de la minusvalía también podrías haber entrado en correos y haberte presentado en las oposiciones…”, le comentaba ella antes de que Paco estallase. “¡¿Qué minusvalía?! Pero la minusvalía, ¿qué dices? ¿Pero qué minusvalía? No hay ninguna minusvalía no, no. Estoy cobrando una prestación de una prejubilación”, contestaba él muy enfadado antes de que ella admitiese que se había equivocado.

“La verdad es que me he sentido un poco ofendido, me ha ofendido, sí, la verdad”, confesaba Paco ante las cámaras de ‘First Dates’.