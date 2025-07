Flechazo absoluto de dos solteros en ‘First Dates’: “Es la chica perfecta"

First Dates 28 JUL 2025 - 23:15h.

Kevin, al hablar con Ángela: “Me hace feliz estar con ella y veo que ella sonríe mucho cuando está conmigo, con lo cual sé que podemos ser una buena pareja”

Pocas veces se ha visto en ‘First Dates’ un flechazo a primera vista como el que se produjo entre Ángela, creadora de contenido y streamer de 27 años, y Kevin, programador informático de 33 años.

Él quedo encantado nada más verla, antes incluso, de empezar a hablar con ella. “La he visto sentada y me ha traído muchísimo, no podía parar de mirarla”, decía. Ángela dudo algo más al verlo: “De primeras no es mi prototipo, porque me gustan a lo mejor un poco tatuados y un poco más macarra, por decirlo así, pero tiene ojos muy bonitos. Tiene una mirada súper dulce y sincera, y eso me ha gustado”.

Los dos solteros tenían muy claro sus intenciones al presentarse en ‘First Dates’. “Busca una mujer para tener una familia, quiero poder cocinar con ella, quiero poder tener lo que quiera tener ella conmigo y que estemos muchos años juntos”, comentaba Kevin antes de conocer a Ángela.

“Me encanta el amor, o sea, estoy enamorada del amor. Lo que busco de un hombre es que sea buena gente. Busco una relación que sea sobre todo sana. Yo diría que un mejor amigo, pero que a la vez tengamos buen sexo, creo que ese sería la combinación perfecta”, aseguraba ella.

Mucho feeling durante la cita

Si la cita empezó bien, durante la cena en ‘First Dates’ fue a mejor y los dos parecían estar encantados y casi enamorados. “¿Qué busco personalmente? A ti”, le decía Kevin con sin perder la sonrisa de la cara.

“Veo que es la chica perfecta, que es lo que yo andaba buscando, es el estereotipo de mujer que busco. Además, me hace feliz estar con ella y veo que ella sonríe mucho cuando está conmigo, con lo cual sé que podemos ser una buena pareja juntos”, reflexionaba él ante la cámara.

“¿Eso es que ha sido un flechazo? Puede ser, puede ser, capaz que ha sido flechazo mutuo”, decía ella encantada tras las confesiones de Kevin durante la cena.

Besos en la sala VIP

Y todo se concreto tras la cena, en la sala VIP. La pareja sellaba todo lo que habían hablado y lo que habían sentido durante la cena con varios besos y una decisión final que no dejaba lugar a dudas.