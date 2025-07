Un eructo estropea la cita de dos solteros en ‘First Dates’: “No me ha parecido nada agradable”

First Dates 29 JUL 2025 - 22:40h.

La cena entre los dos comensales de ‘First Dates’ transcurría a la perfección, hasta que varios comportamientos de Martí cambiaron totalmente el rumbo

Una soltera le llama la atención a su cita por sus modales con las camareras de ‘First Dates’: “No se lo tienes que decir enfadado”

Martí, arqueólogo de 22 años, llegaba a ‘First Dates’ para empezar a “explorar” en el amor e intentar conocer a alguien igual de friki que él: “Me gustan muchísimas cosas de lo que se puede ser friki, no todas, obviamente, pero me gustan muchísimas”.

El soltero admitía que en el amor no le ha ido nada bien, bueno, en realidad, no ha tenido todavía muchas oportunidades: “Simplemente es algo que no he explorado demasiado. El amor no es algo que yo siempre tenga en mente ni vaya siempre a tope con eso…”.

Su cita era Sara, de 19 años, que también venía a ‘First Dates’ sin mucha experiencia en el amor, pero con ganas de conocer a alguien, alguien, sobre todo, alto: “Aunque parezca que hay gente bastante alta, no lo hay, al menos eso me parece a mí, porque más altos que yo difícilmente encuentro”.

La primera impresión para los dos fue muy buena, además, él era más alto que ella: “No es que diga que me encanta, pero está muy bien… y de la altura, la verdad, que no me puedo quejar”.

Un eructo estropea la velada

La cena entre los dos solteros de ‘First Dates’ transcurría a la perfección, los dos estaban encantados con la cita que les había tocado… Todo iba muy bien hasta que varios comportamientos de Martí cambiaron totalmente el rumbo.

En plena cena y mientras charlaban de sus gustos, al soltero se le escapó un eructo. "A ver, no es algo muy educado, que eructarse mientras se está cenando o cualquier cosa… no me pareció nada agradable”, decía Sara visiblemente molesta con lo sucedido.

Pero la cosa no quedó ahí, y al poco, a Martí no se le ocurrió otra cosa que intentar cazar una mosca. “Me gusta jugar con moscas…”, decía él mientras ella no daba crédito. “Flipando, la verdad, me quedé sin palabras. Yo me reía, pero porque no sabía qué hacer”, explicaba Sara tras la cena en ‘First Dates’.