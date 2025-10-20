First Dates 20 OCT 2025 - 22:48h.

Valeriano es un agricultor jubilado de 71 años que llega desde Jumilla, Murcia para encontrar el amor en ‘First Dates’. El soltero confiesa que está acostumbrado a tener una vida muy unida al campo, de la que no se arrepiente y que le ha permitido tener un sustento económico.

A Carlos Sobera le ha contado que en su día a día sale a montar en bici y que le gusta viajar por el mundo. En el amor sólo ha tenido una pareja que duró poco tiempo porque “me he dedicado a trabajar únicamente”. Juliana es su cita de esta noche, una cuidadora jubilada de 65 años que llega de Benifaió, Valencia para conocer a Valeriano. Se considera una mujer cariñosa y divertida. Nada más llegar, la primera impresión de ambos ha sido muy buena.

Tras un rato en el que el soltero ha hecho entrega a su cita de cestas de mimbre fabricadas por él como detalle, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada juntos. Ya desde la mesa la pareja comienza a conocerse, Juliano le cuenta que sus hijos y sus parejas respectivas viven también en esta casa con ella porque es muy complicado ahora que se vayan por los problemas de vivienda. El soltero le ha contado que quiere a alguien que le guste viajar para compartir momentos juntos; ella ha compartido esta opinión, sin embargo, para ella lo que desea Valeriano no es una pareja sino “una chica para viajar en el imserso”.

De nuevo, Juliana le confiesa que ella busca a alguien con el que irse después a vivir juntos, pero Valeriano tiene claro que no es lo que él quiere, no se ve “conviviendo con alguien”, viajando sí.

Después de terminar esta cena, la pareja acudía a una de las salas del programa para disfrutar de un momento más íntimo. En este espacio ambos cogían el micrófono para disfrutar cantando una canción, Juliana sin dudarlo cantaba a voces una canción para parte de su familia; sin embargo, Valeriano no daba pie a participar porque no le gusta cantar. Ella le ha confesado que con esta canción ganó un concurso.

La pareja toma la decisión final

Tras una velada en la que han dejado claro los intereses de cada uno; ella ha comentado que quiere una pareja; quiere que se conozcan y ver que pasa. Sin embargo, de nuevo Valeriano deja claro que como amiga sí, pero que no la ve para tener una relación seria porque quiere una persona con la que poder viajar únicamente.