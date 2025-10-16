Iago le cuenta la relación tan especial que tiene con su mascota y su cita se conmueve al escucharlo

Mónica es una entrenadora personal de 25 años procedente de Santa Cruz de Tenerife cuya pasión es el gimnasio: "Me encanta porque a parte de que es a lo que me dedico, siempre lo he tenido en mi día a día". Y es que le ha ayudado tanto a mejorar físicamente, como mentalmente: "Ha sido como un psicólogo, pero en máquina y sin que me hable".

En el amor, la soltera rompió con su última pareja hace cinco años y, aunque lo ha intentado, no ha conseguido tener nada serio porque "hoy en día buscar la normalidad está complicado". El físico no es lo más importante para la soltera, aunque sí que le gustaría que su próxima pareja le acompañase en su estilo de vida y fuese gracioso, es decir, que le "corra sangre por las venas". ¿Cumplirá con sus expectativas su cita?

Él es Iago, un carpintero de 24 años que viene a 'First Dates' desde la isla de Fuerteventura. Sus hobbies son el deporte, los coches y la buena comida pues "donde esté un buen chuletón, que se quite lo demás". Esto, sumado a que es "morenito y más alto", hace que empiece con buen pie con Mónica, quien le espera sentada en la barra del restaurante. "Es una chica súper explosiva", comenta el soltero en su momento a solas con las cámaras. La atracción a primera vista existe entre los solteros pero, ¿conseguirán conectar mentalmente?.

Así logra el soltero conmover a su cita

A Iago le ha explotado la cabeza con los tatuajes y las trencitas de Mónica, y a ella le ha gustado que sea tan grandote. Solo falta que le corra sangre en las venas para que la cosa fluya entre ellos, aunque una emotiva historia también sirve como propulsor de una cita.

Mientras conversan para conocerse un poquito mejor sobre sus profesiones y sus pasiones, como lo es el deporte, el soltero le confiesa qué es lo que verdaderamente le gusta hacer y no, no es salir de fiesta. "Yo tengo una perrita, es mi compañera de vida. Lo que me salvó la vida", le confiesa.

De hecho, hay una casualidad muy curiosa y es que "nació el mismo día y el mismo mes" que Iago, lo que le hace pensar a la soltera que "estaba destinada para ser para ti". Su relación es tan estrecha que al soltero le hubiese gustado que le acompañase durante la cita, algo que no le hubiese importado para nada a Mónica, quien es una amante de los animales: "Es un punto muy importante porque yo en mi casa tengo, siempre he tenido y quiero tener en mi futura casa. Eso también ha sido clave, además ha hablado con mucha ternura".

La decisión final

Los solteros llegan a la decisión final con las ideas muy claras. "Me gustaría tener la segunda cita porque te he visto una chica muy interesante y me gustaría seguir conociéndote", afirme Iago. Mónica tampoco se anda con rodeos: "Sí me gustaría también tener una segunda cita contigo porque me he sentido muy a gusto. Eres un chico que habla y que me ha hecho quitarme los nervios así que, sí". Por lo que ambos quedan en volver a verse, pero la siguiente vez será en Tenerife.