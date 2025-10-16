First Dates 16 OCT 2025 - 23:01h.

Adrián, sin pelos en la lengua, no se ha cortado y le ha dicho lo que piensa a David sobre su camiseta en 'First Dates': "Lo veo siempre feo"

La condición de un soltero de 'First Dates' a su cita tras un difícil encuentro marcado por el idioma: "Vas a tener que hablar más alto"

Adrián es un soltero de 26 años, de Madrid, que se considera "un poco cotilla y alcahuete". La gente se lo dice y él no se esconde a la hora de confesarlo ante las cámaras de 'First Dates'. Es auxiliar de enfermería en un quirófano, lo que ha confesado que le encanta, a pesar de que hay días que va "con la mochila cargada" a casa. En el instituto era "un desastre" y le expulsaron a un centro de día a hacer trabajo social, lo que le cambió la vida por completo: "Estaba mi abuelo en ese centro... me inspiró mucho y estudié eso".

En cuanto al amor, no se ha enamorado nunca, por lo que espera en 'First Dates' encontrar a su media naranja. Y es que siempre ha dado con personas que solo se fijan en el físico y él prefiere tener en cuenta el interior.

Por su parte, David, un soltero de 28 años procedente también de la capital, ha sido su cita este jueves en el programa de Cuatro. Le gusta vestir llamativo, lo que no le ha gustado mucho a Adrián, que -después de verle por primera vez- ya avisaba ante las cámaras: "Su camiseta es un poco ortera".

Antes de pasar a sentarse en la mesa de 'First Dates', han tenido una primera toma de contacto en donde han charlado sobre qué hacen y han desvelado sus profesiones, hasta que Carlos Sobera les ha llevado hasta el interior del restaurante.

En primer lugar han hablado sobre sus exparejas y sobre las fiestas en general, algo en lo que no han coincidido mucho: David es más casero y a Adrián le gustan mucho las fiestas de pueblo. Los videojuegos también han sido un tema que ha salido y en donde han chocado, ya que al de 28 años le gustan bastante, mientras que el otro prefiere "socializar".

El zasca de Adrián a David en 'First Dates'

David ha mostrado, en un momento dado de la cita, gran curiosidad por el pelo de David: "¿Te has hecho trenzas o algo?", dando paso a un gran análisis de este hacia su cita... ¡hasta que le ha propinado un gran zasca! "Esa camiseta no me gusta", ha subrayado Adrián, provocando la risa nerviosa en David. Y es que el soltero ya había avisado antes de que no le gustaba la forma de vestir llamativa: "Eso de llevar agujeritos y eso lo veo siempre feo. Es más sucio que una camiseta normal". Un comentario que David ha visto como "inapropiado".

La decisión final de Adrián y David

Por último, Adrián y David han pasado a la 'sala del amor' y lo han dado todo en el karaoke, cantando a ritmo de Dani Fernández. Mientras que a uno se le ha visto muy motivado -a Adrián- el otro no parecía estar muy a gusto. "Parece que recitas una poesía", ha asegurado Adrián. Por último, se han enfrentado a la decisión final. Adrián ha decidido que tan solo si es "como amigos" si tendría una segunda cita y David, por su parte, ha opinado exactamente lo mismo, pero con otras palabras.