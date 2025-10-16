First Dates 16 OCT 2025 - 22:33h.

Víctor es un soltero de 53 años, "más culto que la media", ha asegurado antes las cámaras de 'First Dates' en su 'carta de presentación'. Y es que según este productor de espectáculos madrileño, "la cultura ha bajado muchísimo". No obstante, no es de leer, si no de ver películas. Ante Laura Boado ha confesado que le habría gustado ganar un Óscar y, en cuanto a cómo quiere que sea su media naranja, ha señalado que le gustaría chicas "sensibles" y que "le sorprendan". Lola, por su parte, es una camarera de 55 años de China (aunque reside en Madrid) que acude a 'First Dates' con muchísimas ganas de enamorarse.

Al verse ambos por primera vez, Víctor se ha visto encandilado por su cita ya que la cultura oriental le gusta mucho. No obstante, ha habido una barrera con el idioma que se ha repetido a lo largo de toda la cita, con un Víctor esmerándose mucho para que su cita le entendiera y Lola poniendo todo de su parte para conocer al soltero. "No hablo mucho castellano y entiendo muy poco", ha avisado Lola antes de sentarse ambos en la mesa de 'First Dates'.

Y es que, aunque su nombre no puede ser más español, Lola lleva 20 años en Madrid y apenas habla castellano, lo que ha supuesto una claro 'choque' a la hora de conocerse. No obstante, el soltero ha puesto todas las ganas del mundo. "Conmigo hay que tener mucha paciencia, porque yo no entiendo...", ha indicado Lola, mientras Víctor intentaba saber a qué edad vino a Madrid y cuánto tiempo lleva soltera sin encontrar el amor.

"A ver cómo te lo explico..."

Ya en el ecuador de la cita, ha sido Lola la que le ha preguntado a Víctor en qué trabaja: "En varias cosas, a ver cómo te lo explico para que me entiendas...", ha apuntado este, pensando en cómo formularía su respuesta y así que su cita descubriera su verdadera pasión. Pero no resultaría nada fácil. "Soy productor de espectáculos. Produzco cosas cuando haces una obra o una película, cuando necesitas algo, me lo puedes pedir a mí", ha dicho este, tras lo que ha añadido que le gusta mucho el cine chino y así que todo fluyera mucho mejor.

De hecho, Víctor le ha mostrado a su cita las ganas que tiene de ir a China. Y es que, sin duda, la cita hubiese sido de película si a Lola le hubiesen subido el volumen y a Víctor le hubiesen subtitulado al cantonés. Pese a todo, parece que entre ellos, la atracción visual ha podido más que las palabras. Ya en la 'sala del amor', Víctor ha leído un mensaje que ha desencadenado un romántico encuentro entre los dos en la más absoluta intimidad.

La decisión final de Víctor y Lola en 'First Dates'

En la decisión final, Víctor -a pesar de la barrera del idioma- ha señalado que sí tendría una segunda cita con Lola, porque "le ha sabido a poco". Lola, por su parte, ha dicho que "sí" y Víctor ha bromeado: "No lo dices muy convencida". ¡Y es que en esta ocasión, el amor ha podido con cualquier otra cosa!