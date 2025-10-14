Los solteros se confiesan cuál es su ideología política durante su cena en 'First Dates' y descubren que sus ideales no son nada compatibles

La doble confesión de un soltero en 'First Dates': desde su sueño de "peerse" viendo una película a su "le pondría mirando pa' Cuenca"

Compartir







José María es un hombre de 57 años que nada más pisar el restaurante de 'First Dates' deja claro cómo concibe él una relación: "Las relaciones abiertas en mi época se llamaban cuernos, entonces entiendo una relación normal y corriente de un hombre con una mujer". El soltero vive "del aire", es decir, trabaja en una empresa de aires acondicionados, y su gran pasión son los barcos pues se pasa navegando alrededor de seis meses al año.

En el amor asegura haber tenido una relación "muy mala" con su primera mujer, mientras que su segundo matrimonio duró dos décadas. Ella decidió pedirle el divorcio hace un par de meses y ahora quiere encontrar de nuevo el amor en el programa.

Su cita se llama Juani, una mujer de 58 años que se siente atraída por los hombres "sinceros" y "que se visten por los pies". Ya probó suerte en 'First Dates Hotel', pero no sintió 'mariposas' por su soltero pues considera que era una persona egocéntrica. Ahora prueba nuevamente suerte con José María, a quien le ha llamado la atención nada más verla sus "pelos muy joviales" para la edad que tienen ambos, además de sus "dientes demasiado oscuros".

A la soltera tampoco le gustado su aspecto físico "de no cuidarse y no quererse" pues considera que lleva "pinta desaliñada para venir a un programa para una primera cita". Sin embargo, el no sentirse atraídos el uno por el otro pasará a un segundo plano al descubrir que hay algo por lo que realmente pueden llegar a no ser compatibles como pareja: sus ideales políticos radicalmente opuestos.

Así ha reaccionado la soltera a los ideales de su cita

Cuando dos solteros tienen una cita romántica no se puede evitar lo inevitable, pero lo evitable se suele procurar evitar. Sin embargo, José María es directo y claro preguntándole a la soltera cuáles son sus ideales. Ante la ausencia de respuesta, el soltero da el primer paso: "Derechas". "Izquierda pero vamos, profundamente", contesta automáticamente Juani.

"Que Juani sea de izquierdas es una cosa que no puede ir con mi mentalidad", señala José María en su momento a solas con la cámara. Y es que el soltero hace una confesión a su cita sobre su pasado con la que consigue que Juani abra los ojos sorprendida: "Yo estuve en Falange muchos años. Soy falangista". "No me digas. Adiós...", reacciona impactada la soltera.

"Yo sinceramente con una persona así, no podría. No somos acordes", apunta Juani. Mientras, el soltero continúa definiéndose como un hombre "católico, apostólico" y... "romano, lógico. De falangista, normal", añade su cita. La soltera, por su parte, se considera una persona creyente, no practicante y para nada católica, algo que disgusta profundamente al soltero: "Una persona que no sea católica no está dentro de mis ideales".

Sin embargo, la guinda del pastel llega cuando debaten sobre el feminismo pues a Juani le parece "de machista no, lo siguiente" su cita cuando ésta le comparte lo que significa para él el feminismo: "Es una alteración de la mujer. Quieren algo más que no les corresponde. Considero que no". "Es un narcisista, machista. Lo típico de un falangista", afirma la soltera.

La decisión final

Llega el momento más importante de la noche cuando los solteros deben decidir si quieren continuar conociéndose fuera del programa. José María es el primer en responder: "No tendría una segunda cita con Juani porque aunque la cena ha sido agradable y ha sido buena compañera y muy educada, han habido unas cosas que somos totalmente incompatibles como el tema de la religión o el tema política".

La soltera, por su parte, "tampoco tendría una segunda cita con José María por el mismo motivo". "Somos totalmente polos opuestos y no veo que fuese a funcionar". Eso no quita que ambos se deseen mucha suerte en esto de encontrar su media naranja al despedirse.