First Dates 14 OCT 2025 - 23:25h.

El soltero dominicano pero de Barcelona no ha dejado indiferente a nadie con sus confesiones de todo tipo: no te lo pierdas

Una soltera no se corta ante las cámaras de 'First Dates' y sentencia a su cita al escuchar su estilo de vida: "No puedo con los fantasmas"

Compartir







Luis es un soltero de 29 años de Málaga, que ya de entrada ha avisado que su intensidad se traduce en "pasar por 50 estados emocionales en un día". Y es que este soltero andaluz tiene muchas subidas y bajadas diarias y es algo que ha querido destacar ante las cámaras de 'First Dates'. Al conocer a Carlos Sobera, ha confesado que cree que ha tenido tan solo una relación porque siempre "busca el fallo" en la otra persona. Le gustan, en su 'lista de peticiones', a poder ser, latinos y "que sea sencillo, que no sea un pijo".

Por otro lado, Félix -su cita en 'First Dates'- tiene 41 años y es de República Dominicana, aunque reside en Barcelona. Ambos no han tardado en sentarse en el restaurante del programa de Cuatro y conocerse como los cánones de una primera cita indican: de dónde son, cuántos años tienen... en este último tema, Félix ha sufrido un lapsus creyendo que Luis le había preguntado si "le gusta el cine", cuando este se refería a qué edad tiene.

En cuanto a qué esperan en el amor, Félix quiere a alguien que le "haga reír", muy parecido a lo que Félix desea, añadido a "que tenga visión de futuro, que quiera una relación estable y sincera... y, en resumen, salir de la monotonía". A su vez, Luis se ha sincerado asegurando que la naturalidad la lleva por bandera: "Por ejemplo, estamos viendo una película y si te dan ganas de peeerte, hacerlo delante de mí", unas palabras que han sido refrendadas por el dominicano.

La "prueba del algodón"

De hecho, Félix ha apuntado que tirarte un pedo delante de alguien es "la prueba del algodón": "Creo mucho en eso, supone que te sientes en confianza y cómodo en esa relación". Tras este veradero momentazo, los dos solteros han charlado sobre si tendrían una relación abierta, en donde han discrepado: mientras que Luis si la tendría, Félix no, puesto que quiere "un compañero con quién estar, sin mencionar la puertas negativas de enfermedades que se te abren".

Más adelante, Félix le ha preguntado a Luis si tiene algún fetiche: "Me puede dar morbo que me vengan con arnés o cosas de esas. Los que dan caña, cerdeo, 'fiera dominante', sumiso...", ha dicho el malagueño. El dominicano ha subrayado que se considera alguien activo y Luis pasivo, un punto en común que ha hecho que traten el tema en todas sus vertientes y con absolutamente todo lujo de detalles.

El momento de la decisión final

Y ha llegado el momento de la decisión final: "¿Quieres tener una segunda cita?", pregunta que ha sido formulada primero a Félix y luego a Luis. Mientras que uno (Félix) ha dicho que, a pesar de que su cita le parece muy "majo y mono", tiene claro lo que quiere y prefiere no tener una segunda cita por lo de la relación abierta, el otro (Luis) ha opinado que tampoco, puesto que son muy diferentes.