First Dates 08 OCT 2025 - 22:58h.

La reacción de Carlos Sobera ante la confesión de la soltera: ¿te lo vas a perder?

Lluvia de confesiones entre dos solteros de 'First Dates' sobre las relaciones que han mantenido: "He sido de monogamia o te atropello con un búnker"

Mar es una soltera de 57 años de Pontevedra (Vigo), profesora y orientadora, que ha acudido a 'First Dates' a encontrar el amor. Nada más entrar le ha confesado a Carlos Sobera que tenía una notita para su cita. Esta soltera viguesa estuvo un total de 15 años cuidando a unos niños (los que son sus hijos) procedentes de Etiopía: "Cuando se fueron me quedé sola. 'Síndrome de nido vacío' se llama". Además, ha puesto una condición antes de conocer a su cita: "Que no sea ingeniero. Todos andan detrás de mí y no me gusta nada".

Y es que Mar ha contado que todos los ingenieros andan detrás de ella y ha puesto un ejemplo de por qué no le gustaría encontrarse a un ingeniero más en su vida: "Si te vas con mi exmarido a tomar un café, él está viendo por dónde metieron el plástico para hacer la base del cenicero". Carlos Sobera ha tachado eso como una "deformación profesional".

Por su parte, Carlos es un soltero de 56 años, de oficio director de transformación digital, que ha confesado antes de conocer a su cita que le encanta "hablar": "Mis hijos están hartos de oírme hablar. Pero creo que lo que digo es razonable". Mar se ha sincerado al verle, ante las cámaras de 'FD': "Me encanta". Además, los dos han pedido lo mismo para beber en la recepción de 'First Dates', algo que nos ha dado una pista de que seguramente estos solteros tenían más cosas en común de las que creían.

Así ha sido la cita de Mar y Carlos

Mar le ha dado la nota que tenía preparada para ella y, tras este momento inicial de ambos, han pasado al restaurante del programa de Cuatro. Antes de eso, el soltero señalaba que Mar no seguía sus estándares de la chica que él busca. Una vez sentados, Mar le ha contado a su cita cómo adoptó a sus hijos, los cuales tienen ahora 25 y 26 años: "Les fui a buscar para adoptarlos. Ahora vivien solos en Santiago de Compostela. Ahora no tenemos vínculo, pero se han quedado allí". Una experiencia que como bien ha contado Mar, le hizo "despistarse" y no centrarse en encontrar ninguna pareja.

Una Mar que se ha abierto como nunca, confesando que "se siente sola". Carlos, por su parte, ha contado también todo sobre su vida amorosa. La cita ha transcurrido con normalidad, hablando de su día a día y de algunas aficiones que comparten y tienen. No obstante, Carlos señalaba ante las cámaras de 'First Dates' que se veía más joven que su cita, mientras que Mar opinaba todo lo contrario (le gustaba). De hecho, le decía a su cita que todo lo que estaba diciendo le gustaba tanto que parecía que habían "escuchado su entrevista".

Finalmente, ha llegado la decisión final, en donde Mar ha señalado que sí tendría una segunda cita con el soltero, mientras que este ha respondido que no: "Sería un hipócrita si te dijera que sí. Me gustaría alguien más joven".