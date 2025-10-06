First Dates 06 OCT 2025 - 23:31h.

Descubre al completo la cita de Melanie y Álvaro en 'First Dates'

Una soltera de Barcelona se “echa para atrás” al descubrir los animales que tiene su cita en casa: “Tengo un zoológico en casa"

Compartir







Melanie tiene 44 años, es una licenciada en canto y profesora de idiomas que llega desde la capital para encontrar el amor en ‘First Dates’. En el amor no le ha ido muy bien, de hecho, a Carlos Sobera le ha confesado que su última pareja era tóxica. Sin embargo, prototipos no tiene, solo quiere una persona fiel y con la que se sienta bien.

Su cita es Álvaro, un técnico de electrónica de 47 años, que llega desde Torrejón. Se considera fiel porque entre todas las personas cuando se fija en una, solo tiene ojos para ella. Nada más llegar, Melanie le ha sorprendido cantando una ópera y él con un gran peluche: “Hubiese preferido flores”, confiesa.

Tal ha sido la reacción de la soltera que hasta Álvaro ha percibido que no le ha gustado el regalo: “Creo que no le ha terminado de gustar, no le he visto cara de felicidad y creo que ni me ha dado las gracias”. Tras esto, la pareja comienza a conocerse desde la barra del restaurante hasta que ha llegado Carlos Sobera y les ha acercado hasta la mesa donde comienzan la cena en la que conocerse mejor.

Desde la mesa, la pareja ha hablado sobre sus hobbies favoritos, a Álvaro le gusta ir al cine, los scape room, ir al parque de atracciones; y a ella leer, bailar tango, tocar el piano, cocinar. A la soltera, el hecho de que a él le gusten los parques le parece algo de niños. Sin embargo, de nuevo saca la conversación con Melanie gira en torno a los parques de atracciones. Él le ha contado que en Halloween se disfraza y va a los parques. Al preguntarle si a ella le gustan los acuáticos, Melanie desconocía lo que era y confesaba al programa: “Me ha dado un poco de miedo”.

El soltero, al ver que no le gustan asegura al programa que ve a Melanie un poco parada y que necesita a alguien más activo porque él se siente “muy joven”. Y a ella le ha confesado que tiene el bonoparques y que ese es el motivo por el que va tantas veces.

Por si fuera poca sorpresa, Melanie se ha visto sorprendida una vez más por su cita al escuchar la "teoría del yo" de Álvaro: "Yo puedo estar en varios espacios a la vez. Igual que de pequeño decides lo que quieres ser, pues son espacios tiempo, Cada una de esas decisiones es un yo tuyo", a lo que ella asegura que "me quedé flipando".

La decisión final de los solteros

Tras una curiosa cita, ha llegado el momento de conocer la decisión final. Melanie ha confesado que la cita le ha parecido "más o menos" y no quiere tener otra cita; al igual que Álvaro.