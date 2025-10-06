First Dates 06 OCT 2025 - 23:01h.

Descubre al completo la cita de Nefa y Emma en 'First Dates'

Un soltero de Alicante frena a su cita en 'First Dates' al hablar de las mentiras: “No me dejas hablar”

Compartir







Nefe tiene 27 años, es opositora y hostelera, llega de Sanlúcar, Cádiz. Al programa le ha confesado que en sus redes sociales siempre se ponía cualquier nombre menos el suyo, tras tiempo sin entender, se dio cuenta que esto le pasaba porque es una persona trans: “Yo sentía la necesidad de cambiarme el nombre y soy así más feliz”.

Después de conocer a Carlos y contarle su historia, él se ha interesado por el significado que esconde su nombre. Ella le cuenta que es “persona soñadora que no se atañe a las normas sociales”. Sobre si sufre algún tipo de transfobia, la soltera confiesa que no porque en la calle se la aprecia como mujer. Busca a una persona con la que conecte, sin importar el género que tenga. Con mujeres aún no le ha pasado y “eso que hay una cantidad de lesbianas…pero aún así no ligo”, confiesa.

Su cita es Emma, una bailarina de 28 años que llega desde Barcelona para encontrar el amor en ‘First Dates’. Una parte imprescindible de su vida es la “performance”. Al encontrarse con Nefe no ha dudado en decirle lo mucho que le gusta su estilo porque es “cute, definido y su cabello”.

Ambos han confesado sentirse identificados con todos los pronombres y con una sonrisa comienzan a conocerse hasta que Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde disfrutan de una bonita cena para conocerse mejor. Por otro lado, Nefe muestra su interés a su cita por conocerla, y ella le ha comentado que trabajaba de periodista en un medio digital, sin embargo, ser inmigrante le “convirtió en ‘camarere’.

Nefe está opositando para ser Policia Nacional después de estudiar criminología y seguridad. Además, de esto, también le ha contado que tiene dos perros y al conocer que su cita también le ha parecido ideal: “Es maravilloso”. Pese a que la cita parece que va viento en popa, a Emma no le ha dado esa sensación: “La veo de amiga”.

Por otro lado, ambos han hablado sobre con qué se identifican. Nefe le cuenta que es una persona no binaria y bisexual; y Emma es trans, no binaria asumido hace “un mes”. Hace tiempo se identificaba con la asexualidad al creer que no le gustaba nadie, sin embargo, piensa que es la conexión lo que importa. También han contado que están satisfechos con su aparato sexual.

La actuación sorpresa de Emma

En medio de la cena, Emma sorprendía con una actuación de baile voguing, algo que ha parecido totalmente ideal a su cita: “¡Elle!”, gritaba Nefe. Tras esto, la pareja tomaba la decisión final…¿Querrán seguir conociéndose? Nefe tiene claro que sí y Emma le ha confesado que de primeras pensaba en decir que no, pero...ha cambiado de decisión.