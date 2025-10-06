First Dates 06 OCT 2025 - 22:46h.

Descubre al completo la cita de Pedro y Celia en 'First Dates'

Pedro es un soltero escayolista y cocinero de 80 años que llega desde Alicante en busca de encontrar el amor. Se considera una persona con mucho humor porque le gusta “gastar bromas a todo el mundo”. Su pareja ideal tiene que ser “buena persona”, que le guste el baile y que sea “guapita”.

Su cita es Celia, una auxiliar administrativa de 72 años, de Valencia. Es una “moderna” y le encantaría un hombre con el que hablar e ir “juntos a una”; algo que aún no ha podido encontrar, asegura. Nada más verse, a Celia no le ha parecido el más “guapo” y las sensaciones de el soltero han ido en la misma línea: “Prefiero a alguien igual de alto que yo para poder disfrutar de ella en el baile y en todo”.

Tras sus primeras palabras, Carlos Sobera les interrumpía para acompañarlos hasta la mesa donde compartir una bonita velada. Ya sentados, Pepe le pregunta las intenciones a Celia y ella le explica que quiere ver que surge, “conocerse y ver los gustos de cada uno”, si le gusta la soledad…al escuchar este último punto, el soltero le ha hecho una dura confesión. “Si he venido es porque estoy cansado de soledad. Llevo 9 o 10 años solo”, comienza. Sin embargo, le asegura que lo lleva bien, tiene sus amigos y los sábados disfruta bailando.

Celia al escuchar los gustos de Pedro, ha desvelado al programa que “tenemos bastantes cosas en común”. Y el soltero también compartía unas buenas sensaciones: “Yo con Celia estaría toda la noche cenando y hablando, veo que se puede hablar con ella”.

Por otro lado, Pepe le ha contado que es divorciado y que lo pasó muy mal porque su expareja se veía a escondidas con su exnovio, algo que le ha dejado muy dolido; y Celia confiesa que odia las mentiras porque le han puesto los cuernos todas las personas con las que ha estado: “Yo he pillado mentira y me seguían mintiendo, y no me da la gana”. Mientras ambos muestran sus perspectivas, Pepe interrumpe a su cita y le confiesa: “No me dejas hablar”.

Después de la cena, la pareja ha disfrutado de un momento íntimo en la sala de ‘intimidad total’, en la que han bailado porque él le ha enseñado sus pasos estrella y no solo eso: ¡Se han besado!.

La decisión final de los solteros

Tras una bonita cita en la que han compartido bastantes puntos, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Celia quiere una segunda cita con él porque se lo ha pasado “de cine”. En cambio, Pepe solo quiere volver a verla en un encuentro de amigos.