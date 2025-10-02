First Dates 02 OCT 2025 - 23:00h.

Pablo y Álex han protagonizado una conversación que no ha dejado a nadie indiferente

El pequeño detalle en la vestimenta de un soltero de 'First dates' que ha echado para atrás a su cita: "¿Por qué?"

Pablo y Álex han acudido al restaurante de 'First dates' dispuestos a encontrar el amor. Pablo tiene 41 años, es enfermero de profesión y vive en Madrid. Su cita, Álex, tiene 33 años, es de Estados Unidos, pero lleva ocho años en España. Trabaja como administrativo y asegura estar "abierto a todo".

Su conversación estaba siendo de lo más variada, cuando Pablo ha hecho una confesión que ha dejado alucinado a Álex: "A mí el covid me hizo creer en Dios, por ejemplo", ha comenzado. "No creía en Dios y ahora creo en Dios y creo mucho más en el amor", ha continuado.

Pero ha sido el plan de su último fin de semana lo que ha dejado a Álex sin palabras: "De hecho, este fin de semana pasado he estado cuatro días en un convento de monjas. Hemos ido a unos baños termales, hemos estado en el campo, en cascadas naturales... Muy bien. Yo si encuentro planes de esos, los prefiero antes que cualquier fiesta en Madrid".

"Yo era una loca. Yo tengo 41 y recientemente, a los 36 o 37, empecé a creer en Dios. Para mí eso era mentira todo. La ciencia es otra mentira. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos hizo? Pues si no es Dios, dime tú quién es. Es Dios. Para mí Dios es igual a amor, y cuando digo Dios es todo", ha reflexionado ante un Álex que no sabía ni qué responder.

Eso sí, que compartiera de esta manera sus pensamientos no le ha convencido en absoluto: "Yo después de 20 años en un colegio católico, no me importa hablar de Dios, pero en una primera cita... Que no me conoces para nada... Pareció que estaba hablando con mi vecino loco en Estados Unidos. Ha sido como '¿qué hago con este chaval?'".

La decisión final

Llegado el momento de la decisión final, parece que las sensaciones que la cita había despertado en ellos dos eran bastante diferentes. "Sí, me gustaría tener otra cita contigo. Podemos hablar de muchas cosas y conocernos más", le ha reconocido Pablo a Álex.

En cambio, Álex se ha visto obligado a dar calabazas a Pablo porque han habido un par de cosas que no le han terminado de encajar: "Muchísimas gracias por el tiempo, pero la verdad creo que no me gustaría tener una segunda cita contigo. Al final tus creencias, la parte de ser un poco Trumpista... Me ha echado un poco para atrás. Como colegas, encantado, pero una segunda cita como pareja, perdón, pero no lo veo".