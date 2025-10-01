First Dates 01 OCT 2025 - 22:38h.

Pilar es una soltera de 76 años, jubilada y procedente de Barcelona, que acude a 'First Dates' con un objetivo: volver a ilusionarse en todo lo relacionado y que engloba al amor. La 'batería' de adjetivos de Pilar al ser preguntada sobre cómo se considera así misma resulta cuanto menos extensa: "Yo soy coqueta, presumida, alegre, abierta, me gusta la gente, me gusta hablar con ellos y ellas...". Desde que está viuda, Pilar se inscribió en el Imserso, momento que ha aprovechado para disfrutar de un balneario que tenía pendiente: "Cogí una depresión 'de caballo' y ahora estoy empezando a salir de esa depresión". Su media naranja tiene que ser educado y "de higiene limpio", además de alguien "romántico": "Si dos personas se quieren creo que se puede mantener un buen sexo aún".

Amancio, por su parte, es un soltero de 85 años jubilado también procedente de la Ciudad Condal. Ya de entrada, en su presentación, este risueño soltero se ha descrito como alguien "romántico y cariñoso": "Me gusta el amor, porque me gusta hacer sexo con las mujeres. Quiero estar con una mujer el tiempo que me quede de vida".

Carlos Sobera ha recibido al soltero como se merece y le ha llevado hasta su cita. Las primeras impresiones han sido buenas, hablando de lo que les gusta hacer y cuál es su día a día. Una pregunta de la soltera ha descolocado por completo a Amancio: "¿Te gusta madrugar? A mí no. No sé qué les pasa a los hombres que no les gusta estar en la cama y después nada más que quieren cama". Estas palabras han hecho reaccionar a Carlos Sobera y al soltero, con este último asegurando que le gusta la cama "para hacer el amor, no para dormir".

Una vez sentados en la mesa del restaurante de 'First Dates', los dos solteros han charlado sobre varios temas: en primer lugar, cada uno ha confesado las cosas que más le gustan en su día a día... y sus deseos de cara a un corto-medio plazo. Amancio le ha dejado claro a su cita que es un hombre 'de campo', algo que no coincide mucho con lo "urbanita" que es Pilar.

Ya en el ecuador de la cita, Pilar y Amancio han desvelado algunas de sus aficiones. Ha sido en este preciso momento cuando la soltera ha revelado que lo que sí que quiere es "pasárselo bien el tiempo que le queda". Y no solo eso: Pilar ha dejado claro también que no quiere ningún tipo de convivencia: "Es muy difícil... no me gustaría convivir. A nuestras edades tenemos muchas costumbres y demás y es muy difícil".

Estas últimas palabras le han costado entenderlas a Amancio, quien -como ya avanzaba en su vídeo presentación- la convivencia es clave para él: "Yo tendría sexo cada noche dos o tres veces, lo que me apeteciera. Para mí es una de las cosas más importantes.".

La decisión final de Amancio y Pilar

Por último, Amancio y Pilar han pasado a la 'sala del amor,' en donde han disfrutado de unos minutos de intimidad total. De hecho, se han lanzado a bailar, protagonizando un romántico momento. Amancio ha aprovechado este momento para confesarse: "Me encantas, porque eres muy guapa". ¿Quieres saber cuál ha sido la decisión final de ambos solteros? ¡No dudes en darle al play y descubrirlo!