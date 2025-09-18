First Dates 18 SEP 2025 - 11:33h.

La camarera más famosa de la televisión solo tiene palabras de agradecimiento hacia sus compañeros

La tremenda pillada de Laura Boado a un soltero de ‘First Dates’: “¿Tú te hiciste viral, no?"

Después de tres años alegrando las noches en 'First Dates', una de las camareras más famosas de la televisión, Laura Boado se despide del programa. Su despedida ha llegado mediante un cariñoso post en Instagram en el que ha expresado gratitud y emoción por la que ha sido su casa durante tanto tiempo.

En su mensaje, Laura Boado reconoce que este capítulo de su vida en 'First Dates' le ha marcado por completo: ''Hoy se termina una etapa de mi vida que no ha podido ser más maravillosa. Han sido tres años llenos de buenos momentos, aprendizaje y sobre todo de llevarme a gente muy bonita. No es un adiós es un hasta pronto, os llevo siempre en el cora''.

Además, agradece de corazón todo lo que el equipo ha hecho por ella: ''Solo tengo palabras de agradecimiento al mejor equipo que he podido tener, que me han hecho feliz y mejor profesional y sobre todo mejor persona'', y le dedica unas bonitas palabras al presentador: ''Carlos, que gran persona, que gran hombre y que gran profesional, eres un ejemplo a seguir''.

Pero también a sus compañeros: ''Mati, un hermano para mí, no sabes lo mucho que me has enseñado de verdad, te quiero mucho amigo mío. Gemes, que personas más especiales sois, no cambies nunca y seguir haciendo reír a todos los que tenéis alrededor. Producción: David, Clau, Paloma, Adri, Omar, Ciara…Conductores: Angelito, Alvarito. Vestuario y maquillaje; Lau, Celi, Nerea, Carol, Marta, pequena, Valeria, me llevo amigas. Redacción, realización, dirección, sonido: Chispi, Vane,pez, Gonzalito, Alex, Amparito, Moni, Yami, Nico, Xisco,mi querida Isa y Cardona, que oportunidad me habéis dado''.

''Gracias a todos de verdad (perdonadme si me olvido de alguien). Ha sido un placer compartir estos casi tres años con todos, que experiencias más bonitas, ahora toca seguir mi camino cargadito de nuevos retos. Os quiero y gracias'', son las palabras de cariño y gratitud de Laura hacia el programa en el que ha vivido tantas emociones.