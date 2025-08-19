Lara Guerra 19 AGO 2025 - 22:52h.

Descubre al completo la cita de Jairo y José María en 'First Dates'

Jairo tiene 26 años, es un maestro malagueño que llega a ‘First Dates’ dispuesto a encontrar el amor. Hace un tiempo el soltero explica que tuvo complejos con su físico, sin embargo, eso ha quedado atrás gracias al deporte. Laura Boado al verle en la barra del restaurante se ha quedado sorprendida porque le sonaba de un vídeo viral, a lo que Jairo entre risas le ha contado que quiso hacer un vídeo sobre Pablo Alborán, al hacerse viral le llamaron para acudir un evento y poder conocerle. Una historia que ha dejado alucinada a la presentadora.

Por la puerta llega José María, un hombre de 32 años, controlador de O.R.A en Granada que se define como una persona coherente para “lo que hay en el mundo”, sincero, gracioso y empático. Jairo al verlo de primeras le ha parecido mono, pero no sería el típico chico en el que se fijaría, sin embargo, a José sí que le ha gustado.

José María se lanza a darle un beso a Jairo

Tras esto, Laura les acompañaba hasta la mesa donde la pareja iba a poder compartir una bonita velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro. Nada más sentarse, Jairo ha querido saber si a su cita le gusta el deporte, ya que es un gran hobbie actualmente para él; a lo que le ha respondido que siempre ha jugado mucho al fútbol y formó su propio equipo. Este dato le ha encantado a su cita porque nunca había tenido esa iniciativa.

La conversación continúa y la pareja ha hablado sobre el sexo, a Jairo le gusta lo tradicional, pero es muy sexual; le gusta hacer disfrutar a la persona. José María cree que físicamente podría compenetrarse muy bien con él. Una vez han terminado la cita, la pareja ha compartido un momento más intimido en una de las salas de ‘First Dates’ donde han participado en uno de los juegos del programa; José María ha intentado darle un “pico” a Jairo pero este le ha hecho la cobra porque cree que hacerlo en una primera cita es ir muy rápido.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. José María le ha expresado su tristeza ante la cobra, pero también le confiesa que entiende que no lo haya hecho, tras esto le ha dicho que quiere una segunda cita porque se lo ha pasado muy bien junto a él. Jairo también quiere volver a ver a su cita porque le parece un chico “estupendo” y quiere saber más de él.