Lara Guerra 18 AGO 2025 - 23:01h.

Descubre al completo el poco feeling de la cita entre Pilar y Rafa

El flechazo imparable de una soltera catalana en ‘First Dates’: “Me ha flipado”

Compartir







Pilar, una soltera de 61 años llega desde Matallana, León, dispuesta a encontrar a su pareja ideal bajo las manos de Carlos Sobera. Ella tiene claro que el mundo lo mueve el amor y que pese a tener a sus amigos y familia, necesita “esa magia”.

La soltera se considera una persona atractiva y ha asegurado al presentador que ella lo ha dado todo en una sus relaciones. Lleva sin pareja cerca de los 10 años. Sobre lo que le gusta en un hombre, busca “carisma”. Por la puerta llega Rafa, un pensionista de 60 años que se considera tan cariñoso y detallista que cree que ocasiones se excede, y “muy buena persona”.

Al verse desde la barra del restaurante, a Pilar no le ha atraído físicamente la manera de vestir del soltero: “No es desagradable, pero no me gustó para nada”, asegura. A Rafa le ha pasado algo parecido, la primera impresión sobre el físico de la soltera no le ha gustado.

Carlos Sobera les ha interrumpido para llevarlos hasta la mesa donde la pareja se podrá conocer más a fondo. La conversación continúa y el soltero no ha dudado en explicarle a la soltera lo que él busca una pareja que no le mienta porque ese fue el motivó que detonó su separación. A Pilar no le gusta que hable de sus anteriores mujeres porque no le interesa “un pito” y que “se le ve un hombre inseguro porque no lo ha afrontado”.

Tras esto, Pilar le ha preguntado a su cita los motivos por los que cree que está soltero, y Rafa le ha respondido con su total sinceridad que es por “ser demasiado bueno”. A la soltera le ha parecido “el colmo de los colmos. No eres demasiado bueno y casi ni le conozco”. La soltera le ha comentado directamente a la cara que eso no es así, y que se puede comprobar con el día a día.

La tensión en la mesa no paraba de aumentar, sin embargo, Rafa ha querido reconducir la conversación y saber que busca su cita; a lo que le ha respondido que quiere a una persona con la que compartir momentos y reírse. El soltero se ha desesperado al escuchar a su cita y ver que constantemente mostraba desconfianza con sus palabras.

El tremendo zasca de la soltera a Rafa: "Eso no queda bien decirlo"

Sobre lo que hace cada uno en su día a día, Rafa proseguía diciendo constantes halagos hacia su persona y eso parecía enfadar a Pilar. Él le ha contado que le gusta ayudar a todo el mundo y ella no ha dudado en interrumpirle: "Eso no queda bien decirlo". Parece que el feeling entre ambos es inexistente.

La decisión final de los solteros

Rafa no ha dudado en mostrarle su malestar durante la cita por la falta de confianza que ha tenido Pilar en él, ella le ha pedido perdón; sin embargo, tanto uno como otro han decidido no tener una segunda cita