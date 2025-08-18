Lara Guerra 18 AGO 2025 - 22:47h.

Descubre al completo la cita llena de feeling entre Carla y Miquel

Por la puerta de ‘First Dates’ llega Carla, una joven de 27 años, psicóloga, que llega desde Barcelona dispuesta a encontrar a su otra mitad. De su oficio ha aprendido a hacer varias preguntas a las personas que conoce para descubrir de dónde viene sus traumas, algo que le apasiona.

Carla viene con un propósito claro, conocer a Miquel, un empleado de banca de 34 años, después de haberlo visto anteriormente en 'First Dates'. A la soltera le llamó mucho la atención su actitud y busca, al igual que él, una relación abierta. Desde la mesa, las primeras sensaciones del soltero han sido muy buenas porque le ha parecido una chica “muy guapa”.

La conversación continúa y la pareja introduce el tema sobre el poliamor, motivo que hizo que Carla se interesara por él al verlo en el programa, y es que, según ha confirmado el soltero; ha experimentado varias relaciones de este estilo. Carla busca una relación abierta que no tenga límites fijados porque ya ha tenido relaciones monógamas y quiere probar otros estilos.

Tras esto, el tema de la conversación se ha dirigido hacia el ámbito laboral, y es que lo que Carla no esperaba es que además de trabajar en la banca, Miquel se ha estado formando como dj por su gran pasión hacia la música tecno; un dato que ha encantado a la soltera: “Me ha flipado”. Carla le ha contado su trabajo y a Miquel le ha parecido que la psicología le da su toque “sexy”.

Momento pasional: el beso ha llegado en la cita de Carla y Miquel

Por otro lado, la pareja ha querido sacar su lado sensual y descubrir que experiencias ha tenido cada uno de ellos. La soltera le ha contado que ha estado con chicas, algo que ha gustado a su cita porque él también ha tenido líos con personas del mismo género. En el sexo, Miquel no quiere que sea limitado a satisfacer. A Carla le gusta que sea de espaldas porque le atrae el tema de la posesión, “me parece chulo”. Una vez la cena ha terminado, la pareja ha podido disfrutar de un momento íntimo en una sala del restaurante. El soltero le ha confesado que se siente atraído por ella y a tan solo unos segundos… ¡el beso ha llegado!

La decisión final de los solteros

Después de una cita donde el feeling ha sido más que evidente, ha llegado el momento de que los solteros decidan si seguir conociéndose o si por el contrario, dejarlo en una bonita amistad. Carla tiene claro que sí quiere volver a ver a su cita y Miquel también se ha visto decidido a volver a verla: “Hay una química fuerte”.