Carlos Sobera se lleva un golpe en el ojo con las gafas con pinchos de la soltera

Una soltera de ‘First Dates’ deja impresionada a su cita con su imitación de Mary Poppins: “Me he quedado embobado”

Abril llegó al restaurante de ‘First Dates’ pisando fuerte. Venía a conocer a Yukado, pero antes siquiera de saludarse tuvo un percance… ¡con el mismísimo Carlos Sobera! Afortunadamente, el presentador se lo tomó con mucho humor y los dos protagonizaron un divertido momento, como el de María Corazón y Rambito en un programa anterior.

Carlos Sobera recibió a Abril en la puerta del restaurante, como es habitual en el programa. Ella entró con un look con mucha personalidad que incluía unas gafas de sol con pinchos. No se las quitó y, al irle a dar dos besos al presentador… ¡le pinchó con ellas! “¡Casi pierdo un ojo!”, exclamó Sobera, bromeando con lo sucedido. “Vengo herido, que lo sepas”, le comentó a Yukado al presentarle a su cita. Abril se disculpó con él y, mirando a cámara, comentó lo sucedido: “Casi me cargo a Carlos Sobera…”.

La cita de Abril y Yukado: ¡un gran match!

Tras este cómico momento entre la soltera y el presentador, dio comienzo la cita de Abril y Yukado. Abril se presentó diciendo que ella era como Camilo Sesto: “Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Donde pongo el ojo… ahí no es”, se presentó.

Afortunadamente, la teoría de Abril esta vez no se cumplió y conectó con Yukado desde el primer momento. Las dos tenían muchísimas cosas en común, que fueron descubriendo según avanzaba la cena. Pero cuando parecía que no podían congeniar más, Abril sorprendió a Yukado cantando en el reservado de ‘First Dates’. ¡Su voz la dejó totalmente impresionada!

A la hora de tomar la decisión final, ninguna de las dos tuvo dudas. La conexión, las cosas en común, las risas y las ganas de seguir conociéndose hicieron que las dos hicieran match y se fueran juntas del restaurante.