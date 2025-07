First Dates 17 JUL 2025 - 23:10h.

María Corazón se convierte en la Sirenia de Benalmádena y espera a su Rambito metida en el jacuzzi del amor. ¡No te lo puedes perder!

María Corazón ahora, la sirenita de Benalmadena, la mujer que nos enamoró con su sentido del humor en sus dos citas en ‘First Dates’ ha estrenado ‘First Dates: Summer Resort’ convertida en una auténtica sirenita. Le ha contado a Carlos Sobera que había tenido muchos amantes y entre risas, nos ha confesado que con uno no tiene bastante “para uno no me bajo las bragas”.

Le gustan los hombres marchosos, divertidos y “que me hagan buen squirting, chu,chu,chu”. El presentador la ha dejado en el jacuzzi recuperando sus piernas mientras se iba a recibir a su cita.

Rambito, su cita, ha llegado al restaurante en bañador y luciendo tipazo. Le ha contado a Carlos Sobera que siempre ha hecho deporte y que fue voluntario en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, de ahí su tatuaje en el brazo. Siempre ha cometido y en el 1991 batió un récord mundial de 3.400 abdominales. En el amor, no ha creído mucho en las parejas, pero espera encontrarla en el programa. Es mucho de bromas y el presentador le ha pedido que se sentara para conocer a su sirenita.

Carlos Sobera le ha advertido a María que le había traída a un Rambo y él, nada más verla le ha soltado un “no me digas, ¿Te acuerdas de mí?”. María se ha quedado flasheada y ha tenido claro que no le conocía “a este no me lo he follado yo”. Metidos en broma, Rambito le ha dicho que había nacido en Benidorm, pero que vivía en Fuentealbilla, un pueblo de Albacete y María le ha soltado un “dónde te la mete”.

Rambito desvela a su cita su nombre real: "Rambito, el rey del pito”

Rambito ha comenzado la cita confesándole a María Corazón que buscaba a su media naranja y ha bromeado con que se podía desnudar en ningún momento. Han brindado con rimas y no han parado de bromear en todo el rato. Sin parar de reírse, Rambito le ha dicho que era su nombre real y que venía de “Rambito, el rey del pito”.

El soltero ha querido saber si a María Corazón le gustaba viajar porque el tenía una caravana. A la soltera le ha gustado la idea porque su hijo también tiene una y “yo no he tenido sexo en una autocaravana, en un coche, sí, en un deportivo con un chaval de 29 años”. La soltera ha querido saber más cosas de su cita y Rambito le ha dicho que no era promiscuo y que llevaba años soltero. María no le ha creído nada y ha tenido la sensación de que tenía más sexo que ella.

María Corazón le ha sacado la lengua al ver que llevaba un preservativo en la cartera y le ha advertido de que ella era “muy golfa, no tengo pareja”. Incluso, ha tenido la sensación de que “cuando pruebe mi lengua, seguro que flipa”.

Rambito y la Sirenita de Benalmádena viven un sensual momento en el jacuzzi

Guiado por el canto de la sirena, Rambito ha llegado al jacuzzi en el que le esperaba la Sirenita de Benalmádena. Entre risas, los solteros han seguido seduciéndose. Rambito le ha dado un masaje en los pies, han bailado dentro del agua, hasta con María Boado, y se han ido excitando mutuamente. En el momento de la decisión final, los dos han tenido claro que querían repetir y se han dado su primer beso bajo burbujas.