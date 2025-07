First Dates 16 JUL 2025 - 23:14h.

Conchi busca a un hombre tan rockero como ella ¿lo encontrará en Juan?

Conchi tiene 65 años, es empresaria jubilada y llega desde Moguer, Huelva, dispuesta a encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. La soltera ha desvelado al presentador que tenía varias discotecas y que es una amante del rock.

Lleva 10 años soltera y explica que “hay pocos rockeros” en la vida. Tiene ganas de encontrar a alguien compatible con ella, con personalidad y que sea profundo y sentimental. Por la puerta de ‘First Dates’ llega Juan Antonio, un empresario como Conchi, de 67 años, que se define como un hombre “heavy”.

Las primeras impresiones físicamente no han sido las mejores, pero al desvelarse cada uno su gusto musical favorito…las sonrisas han delatado que la cita puede ir hacia buen camino: “Para mí el gusto musical es fundamental, la gente que no entiende de música o de músicos, no hay nada de qué hablar y Juan entiende”.

En su conversación donde la música es la gran protagonista, Carlos Sobera les interrumpía para acércales hasta su mesa y que puedan descubrir si están hechos el uno para el otro.

La cita entre ambos ha ido viento en popa y Juan se ha quedado muy sorprendido en cuanto Conchi le ha confesado que estuvo cuatro días con los 'Rolling Stones': ''Ha vivido mucho e intensamente, sobre todo a nivel de música, que en eso coincidimos mucho. Ha conocido mucho de la música''.

Nuestros solteros se han lanzado a hablar sobre sexo y Juan ha provocado la risa de su cita al confesar el tiempo que lleva sin practicarlo: ''Reconozco que estoy un poquito oxidado'', y ella le seguía el rollo: ''Yo oxidada total, pero porque quiero''.

En un momento dado, Conchi se ha convertido en la protagonista de un momentazo al levantarse de su silla y empezar a cantar en medio del restaurante, algo que a Juan le ha encantado y se ha convertido en su mayor fan.

La decisión final

Tras una gran cita llega el momento de la decisión final. Juan y Conchi lo han pasado muy bien, pero ¿decidirán salir de la mano del restaurante del amor?

Juan ha dado el primer paso: ''Me ha gustado mucho, me gustaría tener una segunda cita si a ti te parece bien'', y Conchi ha estado de acuerdo: ''Eres un tío enrollado, rockero y si tú tocas la guitarra y yo canto, fíjate la que podemos liar''.