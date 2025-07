En el spa de 'First Dates: Summer Resort' sube la temperatura con el masaje aromático de María a su cita

José Carlos tiene 54 años, es empresario y llega desde Málaga bajo el mote de 'Acqua', un nombre heredado del apellido de su abuelo. Tiene una agencia inmobiliaria y sus pasiones han dejado sorprendido a Carlos Sobera. No porque no fueran comunes, si no por cómo vienen explicados: el soltero ha traído dos botes, uno de arena y otro de agua por su gran afición a los deportes náuticos.

Sobre lo que busca en una pareja, 'Acqua' ansía encontrar a una persona que sepa "estar", que tenga educación y que sea "bonita por dentro". Tras esta presentación, ha llegado el momento de que el soltero conozca a su cita de hoy: por las puertas de 'First Dates' llega María, una mujer de 37 años, responsable de desarrollo que se define como "apasionada, aventurera y sin miedo a nada".

En la barra del bar, la pareja empieza a conocerse y el 'feeling' entre ellos dos se muestra más que evidente. Una vez José Carlos le ha explicado el origen de su apellido, le da a María los dos botes que había traído. Uno de ellos traía una romántica nota: "Traigo un pedacito de lo que me hace feliz: mar, arena y ganas de compartirlo contigo: ¿Navegamos juntos?". Un gesto con el que da de lleno en el corazón de María, con quien se dirige hasta su mesa para tener lo que finalmente ha sido una gran cita.

La temperatura sube en el spa de 'First Dates: Summer Resort'

Para rematar su encuentro, María y Acqua son llevados a una sala aparte del restaurante que simula ser un spa para que puedan tener más intimidad. En la mesa de la misma hay una carta con una larga lista de tratamientos que pueden hacerse con los correspondientes elementos necesarios y unas instrucciones.

La soltera, al ver la lista, tiene claro cuál es la que quiere realizar: "Aromaterapia. Coge el aceite y dale un masaje sensual a tu cita". Sin embargo, a María le apetece subir el nivel y le hace una propuesta: "Yo puedo hacerte un masaje con ojos vendados". "Me ha gustado mucho porque normalmente cuesta que te hagan un masaje así en la primera cita", confiesa 'Acqua' en su momento a solas.

Tras apagar las luces en busca de un ambiente más íntimo, María coge su aceite esencial mientras el soltero se quita la camisa. La soltera no puede evitar halagar su moreno: "Se nota que le gusta la playa. Tiene un cuerpazo", asegura en el confesionario.

Durante el masaje, María le pregunta si todo va bien, a lo que él responde: "Muy bien, pero no se va a acabar ya, ¿no?". Y es que, para 'Acqua' el contacto con el cuerpo es mucho más importante que un beso, por eso le pregunta a su cita si ha oído hablar sobre los "sitios erógenos". Una vez finalizado el masaje, el soltero define a María como una persona "intensa y pasional" porque si no "no se habría atrevido a ponerme un antifaz", señala.