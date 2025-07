First Dates 14 JUL 2025 - 23:30h.

Directo de Barakaldo, Nagor ha venido a ‘First Dates’: Summer Resort’ con las uñas pintadas, pero no una pintura cualquiera, una pintura reivindicativa y un azul Bilbao. El presentador se ha fijado en su look y el soltero le ha explicado que parte era de segunda mano y el motivo por el que llevaba dos colores en el pelo “esta parte y esta de mi cuerpo son diferentes, la sombra y la luz, Nago-Gorka, Nagor”. Es una persona no binaria, aunque empezó siendo bisexual que sonaba mejor “he vuelto a nacer”.

El presentador ha querido saber con qué pronombre se identificaba y al escuchar un ella ha sentido que se lo complicaba todo mucho más y los dos han terminado cantado el tema “De Barakaldo jolín”. En el amor, ha tenido novias, ha tenido tres parejas y lleva años solo, pero no a palo seco. Le gustaría que su cita en ‘First Dates: Summer Resort’ le gustaría encontrar a una persona con la que ir poco a poco y disfrutar de las cosas que tengan en común.

Emmanuel, su cita, se ha definido como “el chile verde, llorona, picante, pero sabrosa”. Ha llegado con un look total y asegurando que suele atraer mucho, no me siento feo. Su estilo le ha flipado a Nagor, quién le ha contado que era de Barakaldo y que su nombre era una mezcla. Emmanuel es de México, una nacionalidad que su cita todavía no ha probado.

Nagor alucina con el look de su cita en ‘First Dates’

Ya sentados en la mesa, Emmanuel le ha confesado que era un poquito mocatriz, pero que él era feliz. Nagor le ha contado que él era empresario, pero que siempre había querido dedicarse al espectáculo, pero que en los 80 no estaba bien visto. Emmanuel le ha dicho que era cantante y que acababa de acabar un máster de maquillaje. Han intercambiado sus manicuras y su búsqueda constante de su verdadera personalidad.

Nagor ha querido saber de qué parte de México era su cita y no ha dudado en cantarle las Mañanitas, en una versión que a Emmanuel le ha encantado. Le ha explicado que vino a España por una locura de amor “a los 20 días de conocerle, me vine a Asturias con él”. Los dos estaban encantados de conocerse y Nagor no ha ocultado sus ganas de verle desnudo “como dijo la gallega ‘todo llega’”. Incluso, han gritado eso de “Viva Mexico, cabrones”.

En mitad de la cita, Carlos Sabera ha presentado a Nagor y el soltero, micrófono en mano, lo ha dado todo al ritmo de la música. Emmanuel no ha dudado en levantarse para seguirle el rollito “me encanta alguien con ese desparpajo”. Al verle bailar, Nagor se le ha imaginado dándolo todo en sus colchones de agua “me pongo muy cachonda”.

A Nagor le excita la forma de bailar de Emmanuel durante su actuación

En el momento de la verdad, La Nago ha dicho que “sí” a una segunda cita, pero Emmanuel le ha cogido la mano y le ha dicho que no le veía como pareja, pero que le quería en su vida “debería haber más Nagor en la vida”. Ella se lo ha tomado con humor y le ha dicho que le esperaba en la costa vasca “Te voy a enseñar cómo se pone La Nago, la golfa del Cantábrico”. Y ha querido cerrar la cita con una sorpresa que nadie esperaba y que ha subido de tono la cita “No me digas que no soy sexy”.