Descubre cómo ha ido la cita de Gloria y Milena

Gloria, o como prefieren que la llamen, Mimaire, de 36 años acude a 'First Dates' en busca de algo distinto, pero nada más sentarse en la barra junto a Carlos Sobera le sorprende al confesarle que está casada.

''Estoy casada, yo empecé con el que era mi novio con 15 años, llevamos 20 años. No hemos estado con otras personas y hubo un momento en la relación en el que hablamos y teníamos curiosidades'', le confiesa Gloria al presentador.

Y se explica mejor: ''Yo en mi relación estoy bien, no tengo carencias. Es una cuestión de que llevamos mucho tiempo y es algo que no he hecho, es como el que quiere hacer puenting, una experiencia que quiero vivir'', y revela que quiere conocer a una chica.

Nuestra soltera cenará con Milena que llega al restaurante con las cosas muy claras, afirma que sigue su propio ritmo y confiesa que tiene una relación abierta desde hace dos años aproximadamente. Al igual que Gloria, lleva con el amor de su vida ''toda la vida''.

Nada más ver a Milena, a Gloria le ha encantado su pelo rosa, pero a Milena le ha sorprendido que tenga dos hijos pequeños: ''Creo que ese fue mi primer stop. Fue casi inmediato, los primeros cinco minutos de la cita''.

Gloria le ha contado un poco su situación y lo que busca, pero Milena cree que están en puntos distintos: ''Ella está empezando a abrir la relación, es un camino que mi esposo y yo ya tenemos recorrido desde hace un tiempo''.

Milena se ha interesado por saber si Gloria y su pareja han pensado en ir de viaje a lugares para experimentar el 'sex positive', pero Gloria ha explicado que con sus hijos es muy difícil y le cuenta que el tiempo tanto de su pareja como de ella es bastante limitado.

''Parece más experimentada, pero no sé, no me termino de fiar. Yo soy un libro abierto y cuando vemos otro libro abierto...y ella no'', cuenta Gloria a las cámaras del programa sobre lo que le transmite su cita.

La decisión final

Tras una cita agradable, pero en la que se ha podido ver que Milena y Gloria no tienen mucho que ver, y sobre todo, que no están en el mismo punto, ambas se han vuelto a ver a la hora de la decisión final.

Gloria ha sido sincera: ''No hemos tenido esa conexión que hace falta'', y Milena ha estado de acuerdo: ''Andamos en caminos distintos, buscamos cosas distintas'', y ambas han decidido seguir caminos separados.