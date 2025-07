Laura Ceballo 08 JUL 2025 - 23:30h.

Dulce y Manuel se han entendido a la perfección y han congeniado desde el primer momento

Una soltera hace una inesperada petición que deja a cuadros a su cita: "No me gusta"

Compartir







Dulce tiene 63 años, es ama de casa, llega a 'First dates' desde Málaga y se define como amante de las culturas. Tal y como le ha confesado a Carlos Sobera, en el amor le fue "muy bien". Estuvo casada, después tuvo otra pareja, y guarda buen recuerdo de ambas relaciones. Ella lo tiene claro: busca lo mismo que ha tenido.

Por su parte, Manuel tiene 64 años y viene desde Cádiz. Es impresor y asegura no saber qué es "esa felicidad". Busca una persona que sea como él y "que tenga espíritu joven": "Yo soy una persona que tiene que estar ilusionada. La soledad me ha enseñado mucho. A la soledad no hay que tenerle miedo".

Su cita iba viento en popa. Dulce y Manuel hablaban de muchísimas cosas y pasaban una agradable velada. Entre risas y conversaciones cómodas, todo parecía ir de maravilla, se entendían a la perfección, pero pronto llegó el momento que sorprendía especialmente a Dulce para bien.

Tras hablar de diferentes problemas de salud, ella se animaba a preguntarle por su vida sexual: "¿Eres una persona dominante? ¿Cómo eres en el sexo?". Su respuesta le dejaba totalmente alucinada. "Yo hago el amor, yo no hago sexo", le respondía él. Unas palabras que ella no esperaba y que recibía de la mejor manera: "Me parece estupendo".

"La palabra sexo es la palabra es la palabra que... Bueno, sí. Se puede decir sexo. Pero en una pareja se tiene que hacer el amor. Es la verdad", le explicaba él. "Me encanta lo que me estás diciendo, me encanta porque eso es lo que yo quiero en una persona", le reconocía ella, muy conforme con su respuesta.