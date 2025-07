Laura Ceballo 08 JUL 2025 - 22:40h.

Josefina tiene 46 años, es limpiadora y estudiante, y ha decidido acudir a 'First dates' con el objetivo de encontrar pareja, algo que "nunca" ha tenido hasta el momento. Es cordobesa y se ha autodefinido como "muy cortada", pero "con una personalidad muy fuerte". Busca un hombre que, sobre todo, "sea guapo por dentro".

Su cita, Óscar, tiene 52 años, es empresario y se considera "una persona afortunada. Está divorciado, tiene tres hijos y su primera impresión sobre Josefina no ha estado nada mal. Eso sí, ella parece no haber sentido lo mismo: "No es mi tipo de hombre, lo primero. Y ya con eso... Lo demás qué más da", ha comentado con el equipo del programa.

Una cita llena de silencios

Pero, a pesar de que Óscar trataba de mantener una conversación fluida, Josefina tenía pocas palabras. La cita se ha llenado de un sinfín de silencios incómodos que han hecho que incluso él llegara a preguntarle si se encontraba bien. La cosa no mejoraba, y ambos terminaban protagonizando un inesperado momento que ha sido aún más incómodo.

Josefina estaba participando entre poco y nada en su cita con Óscar, y tan solo quería que el tiempo pasara para poner fin a una cita que no iba a terminar con una conexión recíproca. Él le preguntaba si ya estaba más tranquila: "No estaba nerviosa", le aclaraba ella.

Óscar: "Yo no te he hecho nada"

Sin esperarlo, Óscar recibía una petición inesperada por parte de Josefina: "¿Te puedo pedir una cosa?". Él asentía. "No me gusta que me estén todo el rato mirando", le decía. Él aceptaba y ella le preguntaba si se había enfadado: "Yo no me enfado, tengo un carácter que no me deja enfadarme nunca", le explicaba.

Eso sí, Óscar se desahogaba con el equipo del programa: "Que encima te moleste que te mira... No me ha gustado, evidentemente. Chica, yo no te he hecho nada para que me tengas una pequeña manía".