Dos solteros sin miedo a la muerte hablan en ‘First Dates’ abiertamente del cáncer: “Sé de qué me hablas”

Roger es un soltero de 54 años que viene a 'First Dates' para encontrar de nuevo el amor que perdió injustamente hace unos años sin tener ni idea de que, quizás, su historia de vida motivará a muchos a seguir peleando cuando la esperanza se da por vencida. Aquí te contamos su historia de superación que, seguro, te estremecerá.

El espíritu de superación de Roger le salvó la vida

Al entrar en el restaurante más famoso de la televisión, el soltero saluda a Carlos Sobera con un apretón de manos. Se define a sí mismo como una persona a la que le "gusta vivir la vida con moderación pero disfrutando de cada segundo que vives", toda una declaración de intenciones por su parte.

El presentador y él entablan una conversación en la barra para que la audiencia conozca más de cerca quién es Roger, un hombre que, asegura, se encuentra en el mejor momento de su vida.

Y es que la vida del soltero se tornó gris cuando perdió a su mujer hace cinco años a causa de un cáncer, enfermedad que él mismo padeció. "Yo he tenido bueno la suerte o el beneplácito de poder superarla", confiesa.

A consecuencia de esta patología, el soltero tiene como secuela una osteoporosis severa que en un principio le dejó en silla de ruedas. Sin embargo, la combinación de haber llevado una vida deportista y ser una persona con "espíritu de superación" contradijo el pésimo diagnóstico que le hicieron sus médicos: "Decían que no me iba a levantar de allí, que íbamos a aguantar la enfermedad porque la osteoporosis severa, pues tiene un diagnóstico realmente degenerativo, no hay cura".

Lejos de amedrentarse, Roger decidió poner toda la carne en el asador y tratar de salir de aquel pozo con todas sus fuerzas: "Dije 'Roger por tus narices, de esto tienes que salir para adelante y sobre todo por tu hija, porque te necesita'". Por lo que inició un tratamiento típico de una osteoporosis que, combinado con el deporte que le permitían los médicos que era natación y andar única exclusivamente.

Tras la última revisión, el soltero recibió la mejor de las noticias que explicaría el motivo por el que, tal y como adelantaba, se encuentra en su mejor momento. "Resulta que gané un veintipico por ciento de masa ósea", señala. A día de hoy, si mira cuatro años atrás, su esperanza de vida ha cambiado radicalmente. Además, su motivación no desaparece pues se encuentra en un programa especial en el cual tiene puestas muchas esperanzas.