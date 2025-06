First Dates 27 JUN 2025 - 22:05h.

Máximo sorprende a su cita con la positividad con la que afronta la vida tras ser diagnosticado de cáncer

Máximo tiene la sensación de que en el amor le ha ido bien “a todo lo que le he puesto el ojo, me lo he comido”. Cuando Laura Boado ha querido saber cómo se definía, él ha sido claro “alegre, divertido, extrovertido, simpático, me gusta mucho hablar de lo que sea…”. Le atraen las mujeres mentalmente libres, independientes y con las cosas claras. Físicamente le da un poco igual, pero necesita que también respete su libertad.

Elena, su cita, es una mujer muy extrovertida que “no me callo ni debajo del agua”. Le gusta mucho el senderismo, ir a la playa, un tardeo con los amigos “y que me den las horas que me tengan que dar”. Al verla, Máximo ha sentido que era una chica muy guapa y ha querido saber de dónde era. Elena estaba nerviosa, pero le ha contado que era de Sevilla y le ha gustado saber que él iba mucho a Cádiz y conocía su ciudad.

Tras pedir la cena, Elena ha querido saber si Máximo salía de fiesta y él, le ha dicho que salía dos o tres veces al mes y que ahora le daba más al tardeo. Elena le ha dicho que a ella le volvía loca “salgo con mis amigos a eso de la una y ya, lo que venga”. Máximo ha tenido miedo de que a su cita no le gustara el reguetón, pero al saber que lo podía bailar ocasionalmente, le ha dicho que a él si le ponían música, le perreaba hasta abajo.

Máximo: "Yo era muy fan de las fans de Alejandro Sanz"

La soltera ha aprovechado el momento para comentarle que era muy fan de Alejandro Sanz y que llevaba una de sus frases tatuada en el costado. Él se ha mostrado interesado y nos ha confesado que él era “fan de las fans de Alejandro Sanz, me compraba las cintas para saberme las canciones y fomentar el ligoteo”.

Elena ha querido saber qué buscaba Máximo y él, le ha dicho que alguien que le sume y le aporte tranquilidad “por lo menos, que no reste”. No tiene claro si quiere una relación de convivencia, pero no se cierra a nada “si doy con la persona adecuada”. Ella vive sola desde hace unos años porque sus hijos se fueron a vivir con su expareja y le costaría mucho volver a vivir con nadie “yo soy feliz llegando a casa y que no haya nadie que me quite el mando”.

Elena quiere saber cuál es el peor momento vivido por su cita y se sorprende

La soltera ha querido saber cuál había sido el peor momento de Máximo y él ha sido sincero “el año 2022, me diagnosticaron una leucemia”. Ella se ha mostrado interesada y le ha sorprendido saber qué padecía la misma enfermedad de la que murió su padre hace un año y medio “por desgracia, sé de qué va el tema”.

Máximo no lo ha pasado bien, pero gracias a las psicólogas de la Asociación de Cáncer de Badajoz ha conseguido ver la vida desde otro punto de vista y a Elena le ha sorprendido mucho su forma de afrontar la vida y saber, que igual que ella, no tiene miedo a la muerte.

Los solteros se han piropeado porque los dos tienen unos ojos claros muy bonitos y se han confesado que se lo estaban pasando muy bien, pero Elena no ha llegado a sentir el feeling que esperaba y no ha tenido más remedio que decirle que no a una segunda cita.