First Dates 27 JUN 2025 - 21:55h.

Jesús y Víctor conectan en lengua de signos durante su cita en ‘First Dates’, pero hay una barrera que no consiguen superar ¡Descubre cuál es!

Jesús es sordo y ha venido a ‘First Dates’ en compañía de Lidia, instructora en lenguaje de signos para contarnos qué le ha llevado a venir al restaurante a encontrar el amor. El soltero nació sordo, pero sus padres se enteraron cuando tenía casi un añito porque le llamaban por su nombre y no giraba la cabeza. Le ha contado a Carlos Sobera que hace cinco años que está soltero y que su última relación fue con un chico sordo.

Lleva en Madrid un año y medio, tiene un buen trabajo y tiene ganas de encontrar a alguien especial. Por la mañana trabaja de administrativo y por la tarde de profesor de lenguaje de signos. Le ha contado al presentador que había estado tanto con personas sordas como que no, pero que, en ocasiones, personas oyentes habían estado con él solo para aprender la lengua de signos y luego le dejaban “no querían estar todo el rato signando”. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea “una persona que le guste el deporte, sensible y con la que tenga conexión”.

A Víctor, su cita, es un apasionado de la lengua de signos y es algo que no deja de estudiar. Estuvo un chico sordo mexicano y descubrió que la lengua de signos es diferente en cada cultura y eso le apasiona. Le gustaría encontrar a un chico que le acepte tal y cómo es, y le que le trate de la forma en la que quiera ser tratado.

Carlos Sobera le ha acompañado a la mesa en la que le esperaba Jesús y cuando su cita le ha comenzado a hablar en lengua de signos, él le ha respondido con toda naturalidad. Han comenzado desvelándose sus signos y Jesús asegurando que su cita era un chico muy guapo.

A Jesús le asusta que su cita tenga solo 26 años: "Yo tengo 39, es muy joven"

La cena ha comenzado con Jesús interesándose por el lugar de residencia de su cita, y le ha contado que él es de Sevilla, pero lleva un año y medio en Madrid. Víctor le ha dicho que estaba estudiando y que tenía 26 años, algo que al soltero le ha desilusionado porque le ha visto “muy joven”, el tiene 39.

Entre las aficiones de Víctor está el pole dance, pero le ha gustado que Jesús jugara al pádel porque él no termina de entender las reglas y le gustaría hacerlo “soy un poco patoso”. El soltero sentía que conocía a Jesús de algo y le ha preguntado qué si conocía a Rebeca, él le ha dicho que no, pero que le enseñara una foto. Al ver la foto de la chica, Jesús ha hecho memoria y le ha dicho que sí la conocía, pero que era muy malo recordando nombres. En ese momento, Víctor ha tenido claro cuál fue el día en el que se conocieron por primera vez “la comunidad sorda es muy pequeña, fue en Callao”.

Jesús ha querido saber por qué había aprendido lengua de signos su cita y le ha sorprendido que fuera porque conoció a un chico mexicano que era sordo. Le ha dicho que igual podría trabajar siendo interprete en televisión, pero Víctor lo ha visto muy complicado “tienes que tener un nivel muy alto”. El soltero tiene la sensación de que hay muy malos intérpretes en las empresas y que se les niega el derecho a la información a las personas sordas.

Los hospitales no cuentan con intérpretes sino avisas con antelación

Jesús le ha dado la razón y le ha dicho que le parecía fatal que en los servicios médicos tampoco hubiera interpretes “yo tuve que ir una vez a Urgencias, me quería comunicar y nadie sabía lengua de signos, yo tuve que llamar a mi intérprete pero, para solicitar este servicio hay que avisar con dos días de antelación. Para una urgencia no existe este servicio y esto es una barrera muy fuerte de comunicación. Ni en hospitales ni en centros de salud ni en Hacienda ni en ningún servicio público cuentan con intérpretes para una urgencia, y eso es un problema”.

Víctor ha querido saber qué pensaba Jesús de él y el soltero le ha dicho que era muy majo y muy simpático “me gusta cómo eres, te veo tranquilo”.

En el reservado, les ha tocado darse un pico, pero a Víctor le ha dado un poco de vergüenza y han decidido darse un beso en la mejilla. Víctor se ha quedado con ganas de seguir conociendo un poquito mejor a Víctor, pero él le ha dicho que sentía que era demasiado joven “si tuvieras 39 como yo, me hubiera enamorado de ti”.