First Dates 27 JUN 2025 - 21:40h.

Ángel busca una rápida solución al tema futbolístico y consigue remontar su cita con Nekane en ‘First Dates’ ¡No te pierdas el momento!

Nekane es de Barakaldo y al llegar a ‘First Dates’ ha saludado con mucha alegría a Carlos Sobera “mi padre estudió contigo”. Es una chica muy segura de sí misma “mido 1,51 cm y soy curvi, es lo que hay, si te gusta bien y sino, ahí tienes la puerta”. Se dedica al mundo de la contabilidad “estoy con mi ordenador y mis gafitas, me transformo, creo pasiones, pero yo no las tengo. Donde metas la olla…”. Le gustaría que su cita sea un chico educado, pero atrevido y muy divertido.

A ella le gusta mucho la fiesta y no ha dudado en cantarle un temita al presentador “me encanta perrear y bailar, pero se me da fatal”. Los chicos le gustan altas, grades y fuertos, pero no es lo más importante para ella “no busco un ‘gymbro’ aunque me vendría bien para ir más al gimnasio”.

Ángel, su cita, hace kick boxing “aunque cada vez menos” y comenzó a estudiar ingeniería, pero “nunca la acabé, era un pieza, un pieza, literal”. Al verle, Nekane se ha llevado una alegría y no ha dudado en levantarse a saludarle. Le ha sorprendido que fuera un chico con rastas y se pidiera un calimocho, pero no le ha parecido mal. Le ha contado que trabaja en un almacén y que es de San Sebastián. Él ha visto a una chica simpática, muy guapa de cara y “el cuerpo, nadie somos perfectos, pero no es una chica esquelética que a mí no me gustan nada”.

Nekane acaba de llegar de Venecia y sueña con visitar Roma

Nekane ha comenzado la cita hablando de la sudadera friki de su cita y le ha dicho que ella no era muy friki, pero que le gustaba ese rollo. Ella ha querido saber si era de buen comer porque “no hay más que verme” y él, le ha dicho que sí y que le encantaba cocinar. Ángel se ha interesado por la experiencia en viajes de su cita y ella le ha dicho que acababa de estar en Venecia, pero que su sueño era ir a Roma.

Ángel le ha contado que él estuvo en Roma, pero que quería volver “estuve cuatro días viendo a la Real”. Nekane se ha quedado pensativa y le ha soltado un “Que no eres del Athletic, ¿no?” y él se ha reído de forma afirmativa “Soy de San Sebastián, soy de la Real, hostia”, y a Nekane le ha quitado la ilusión “no, cariño, no. Le voy a comprar una bufandita roja y luego cambiará de opinión”.

A Ángel no le asusta que su futuro suegro sea del Athletic de Bilbao

Nekane ha pensado en su padre porque era muy del Athletic, pero Ángel le ha quitado hierro al asunto “siempre hay que tener un tema para discutir en familia”. La soltera ha querido saber qué estaba buscando su cita y Ángel le ha confesado que estaba cansado de los ligoteos y las aplicaciones “te encuentras a cada gente…”. Nekane le ha dado la razón y le ha dicho que ella alucinaba con el tema de las fotos “La gente es otra persona”.

Ángel nunca ha tenido una relación estable y ha flipado al saber que Nekane había estado 6 años con el mismo chico “no entiendo cómo se puede estar 6 años en una relación…”.

En el reservado ha comenzado a sonar un tema de Bad Gyal, la cantante preferida de Nekane, y la soltera no ha dudado en ponerse en pie y perrear a tope con Ángel, quién estaba encantado “si ella quisiera, yo tendría sexo con ella en la primera cita”. La soltera ha dado un paso para atrás para relajar los ánimos, pero le ha dicho que sí a una segunda cita que Ángel ha aceptado encantado.