First Dates 26 JUN 2025

Silvain busca a una mujer independiente y con un buen sueldo para que pueda compartir sus aficiones ¿La habrá encontrado en ‘First Dates’?

Silvain es francés, pero lleva 15 años en España y habla castellano y catalán, pero las expresiones se le siguen resistiendo. Vino en el momento de la crisis, pero es ingeniero de automoción y no le va nada mal, sigue el modelo de su padre. Le divierte el esquí, la naturaleza y le encantan las catas de vinos. Nunca se ha casado, pero ha tenido tres parejas largas y es padre de dos hijos de madres diferentes. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea una mujer independiente y si es posible “que gane lo mismo que yo o más para poder compartir las mismas pasiones”.

Laura, su cita, es médico y nos ha contado que es algo vocacional “empecé con enfermería y decidí progresar a la vida”. Le gustaría encontrar a un chico con una buena base cultural y una estabilidad económica. Al verla, Silvain ha exclamado un “Wow, han acertado”. Los dos son de la zona de Cataluña y ella también ha sentido que su cita era un chico correcto y bien vestido.

Tras pedir la cena, han querido contarse qué habían pedido y parece que han encontrado lo que estaban buscando. A Laura le ha gustado el físico de Silvain y que fuera un chico muy trabajador porque ella también tiene un horario complicado de trabajo. A Laura le gusta mucho aprovechar el día y él le ha dicho que iba al gimnasio y que le gustaba mucho ir a esquiar.

A Silvain le gustan sexuales fuera de lo convencional

Jugando al Rasca del Amor, Silvain le ha confesado que en el tema sexual había hecho cosas fuera de lo convencional siempre que su pareja estuviera de acuerdo con ello. A Laura no le ha gustado mucho ese aspecto porque ella es convencional y no le gusta compartir a su pareja, pero a él, no le ha importado porque ya lo había hecho y podía no repetirlo.

Respecto a lo que están buscando, el soltero le ha dicho que las cosas tenían que ir poco a poco y que había que fluir “no hay que forzar la máquina”. A Laura le ha gustado porque es una mujer muy independiente y no quiere la agobien. Le ha dicho que ella buscaba una compañía para toda la vida, aunque fuera complicado.

Los dos han disfrutado de una bonita cita. Silvain ha dicho que sí a una segunda cita y ha sido correspondido. Los dos han encontrado lo que estaban buscando y han sentido ganas de seguirse descubriendo.