Tras intercambiar dos frases, Esther le confiesa a Carlos Sobera que no quiere tener su cita con Roberto

La sorprendente reacción de un soltero al descubrir quién es su cita a ciegas de 'First Dates': "No puede ser"

Roberto, de 53 años, es un apasionado de todo tipo de arte, especialmente de la moda y la belleza. Nacido en Italia, dejó su país y se mudó hace 20 años a Barcelona, ciudad en la que se dedica profesionalmente a ser peluquero. Ahora, llega a 'First Dates' porque quiere dar un giro drástico a su vida amorosa. Según confiesa a Carlos Sobera, lleva demasiado tiempo yendo flor en flor y quiere sentar cabeza para formar una familia. Eso sí, solo si encuentra la persona indicada que cumpla con sus expectativas: Una mujer apasionada de la cultura y que sea deportiva. Por su parte, considera que él tiene todas las cualidades para ser la pareja perfecta.

Su cita es Esther, de 51 años, quien asegura que nació con la vocación de ser peluquera, profesión a la que se dedica a día de hoy. Según afirma a cámara, su personalidad es equilibrada ya que tiene carácter pero, a la vez, es una persona tolerante. Sin embargo, puede que ésta no haya sido la impresión del soltero pues nada más verle, Esther ha decidido darse media vuelta y no tener su cita.

Esther rechaza la oferta de Carlos Sobera de ir a la mesa

La primera impresión de la soltera al ver a Roberto es sincera: "No es mi tipo". A pesar de que en su conversación descubren que tienen cosas en común como la ciudad en la que residen o la profesión a la que se dedican, la actitud de Esther es reacia a seguir adelante. "¿De qué vamos a hablar, de peines? ¿De qué?", pregunta en el confesionario la soltera.

El presentador interrumpe su conversación para ofrecerles mover su cita de la barra a la mesa, pero la soltera se niega a que eso ocurra. "¿No quieres ir a la mesita? ¿Por qué?", le pregunta Carlos Sobera. Esther se niega a responder y se limita a reírse, razón por la que el presentador vuelve a invitarles a ir hacia la zona de restaurante. Pero la soltera no se mueve de su taburete: "Yo es que no voy a ir porque yo no voy a quedarme. Lo veo rápido últimamente. No me apetece cenar con él".

Según confiesa a cámara, la última experiencia que tuvo Esther "fue muy, muy, mal" porque él fue "muy egoísta por su parte y muy inmaduro": "Por eso tengo tan claro que es lo que no quiero y qué es lo que quiero". La soltera se levanta pidiendo perdón y asegura que su marca es "ser sincera".