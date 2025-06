First Dates 19 JUN 2025 - 23:15h.

Tras su primera decepción, Olga ha regresado a ‘First Dates’ y le ha recordado a Carlos Sobera que era creadora de contenidos, un mundo en el que siente que hay mucho machismo “los hombres no reciben la misma critica destructiva que las mujeres”. Entre sus pasiones está buscar el por qué de todo “voy a dedicarle al coaching para ayudar a la gente a conocerse”. En el tema hombres, tiene las cosas muy claras “que sea divertido, abierto, que no juzgue, alto, moreno…”.

Al conocer a su cita, Carlos Sobera no ha podido evitar vacilarle con un “Te he visto en una película haciendo de Hércules, estás impresionante” y él nos ha contado que el secreto de sus bíceps es “diez años de entrenamiento, cero alcohol, cero drogas y priorizar el cuidado del cuerpo, el descanso y una alimentación saludable”. Al verle, Olga ha exclamado un “está fuerte”. Gabriel le ha contado que él era de Ibiza y le ha gustado que ella fuera de Mallorca. Antes de contarle qué edad tenía, el soltero le ha propuesto un juego, que quién menos se acercara a adivinar la edad del otro, pagaba la cena. A Olga le ha gustado la idea “me gustan los juegos” y le ha respondido con un “no tengo miedo a pagar”.

La cena ha comenzado con Olga intentado acertar la edad de su cita, pero no lo tenía claro y han cambiado de tema. La soltera le ha dicho que era creadora de contenidos y a Gabriel le ha encantado porque él estuvo una temporada creando contenido para adultos con una chica y su trabajo ideal sería volver a hacerlo.

A Olga no le ha gustado mucho que él quisiera volver a ese tema porque ella estaba deseando salir de ese mundo, pero si le ha parecido interesante que estuviera creando su proyecto de masajes a domicilio. Gabriel asegura que en Ibiza trata a gente “bastante potente” y que en alguna ocasión ha dado “masajes con final feliz”. Olga le ha dicho que se le cargaban mucho los trapecios y él se ha ofrecido a tratarla. A ella le ha dado un poquito de miedo y ha tenido la sensación de que lo que su cita quería era tocarla.

Olga pierde la apuesta y le toca pagar la cena

Metidos en el juego de adivinar la edad, el soltero se ha lanzado a la piscina y le ha dicho que tenía 29 años. Olga ha querido verle las manos y al ver que las tenía muy grandes y saber que era creador de contenidos, ha sentido que el miembro viril también tendría que ser grande. No tenía ni idea de qué edad echarle y le ha echado 30, pero Gabriel tiene 36 y ella 33, por lo que ha perdido la apuesta “la pago, la pago”.

En el reservado, Gabriel ha sacado el aceite de coco, le ha hablado de sus efectos beneficiosos y le ha pedido permiso para darle un adelanto de lo que sería uno de sus masajes. Olga ha accedido, se ha bajado el vestido y se ha dejado llevar. El soltero ha confundido su espalda con otras partes de su cuerpo y la soltera no ha dudado en advertirle, pero él no le ha dado mayor importancia.

Gabriel estropea la cita al quitarse la camiseta en mitad del masaje

Con el objetivo de no mancharse, según él, o de enseñar, según ella, Gabriel se ha quitado la camiseta y nos ha mostrado su torso esculpido durante un masaje lleno de sensualidad. A Olga le tocaba pagar la cena, pero en el último momento, él le ha ofrecido invitar y que ella pagara la próxima. El soltero quería repetir la cita, pero Olga realmente no sabía qué decir.

La parte final de la cita le ha hecho pensar que Gabriel solo quería echar un polvo con ella y ha decidido mirar por ella misma “vengo de un mundo donde la gente solo quiere follar conmigo y yo quiero encontrar el amor, digo que no, tengo que mirar por mí”. Él lo ha respetado, pero lo ha visto como una barrera que se estaba poniendo porque ella no había sentido el mismo feeling.