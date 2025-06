First Dates 19 JUN 2025 - 22:55h.

Mª Jesús pide perdón por su comentario, pero siente que Ángel es un tipo demasiado blandito para ella. Descubre por qué

A Ángel, un farmacéutico jubilado, le suelen decir que transmite paz. Le ha contado a Laura Boado que le encanta cómo es y que ahora que no trabaja está intentado hacer todo lo que quiso hacer de joven y no pudo. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ fuera una mujer activa, inquieta, que no sea la típica de mirar telenovelas…

Mª Jesús, su cita, está muy desencantada de los hombres “hoy en día van a lo que van, quieren follamigas y cenicientas, está muy complicado, es muy difícil”. Al ver a Ángel ha tenido una sensación agradable y le ha contado que era su primera cita a ciegas porque lo de las aplicaciones no le gustaba. Él le ha confesado que lo había probado una vez, pero Mª Jesús no llegó a tener ningún contacto “me di de alto, hablé con un par de señores, con uno quedamos un par de veces, pero yo al final no fui porque no lo tenía claro y a la tercera me soltó “pero, vas a quedar para follar o no, tal cual”.

A Ángel no le gusta el físico de su cita y comienza la cita sin interés

Ángel ha sentido que tenía que descubrir a Mª Jesús, pero físicamente no ha sentido ninguna atracción. Mientras esperaban la cena, han hablado de sus estados sentimentales, Ángel es divorciado desde hace siete años y tiene dos hijos, ella se divorció hace más de 20 años, también tiene dos hijos y es abuela de una niña de 8. Mª Jesús le ha contado que tenía una caravana, que veraneaba en un camping y que cuando se jubile, le encantaría no parar porque su pasión es viajar. El soltero la estaba escuchando y dándole a la sensación de que era “un algodoncito de azúcar, buena gente”, pero él seguía pensando que le hubiera gustado que su cita fuera una mujer más delgada.

La soltera le ha dicho que ella estaba un poco chapada a la antigua y que no le gustaban los rollitos. Ángel ha sentido que no era una mujer muy sexual y no le ha importado mucho porque a él no le estaba despertando nada. Le ha contado que no le importaba vivir solo porque él se apañaba perfectamente con las tareas domesticas y Mª Jesús ha sentido otra cosa “me ha parecido gay, pobrecito, que yo los quiero, los amo”.

Mª Jesús no sabe qué preguntar y desea que se acabe la cita

En el reservado Ángel se ha atrevido a abrir un rollito del amor y al leer que se tenían que dar un beso húmedo, los dos han estado de acuerdo en que eso lo dejaba para dentro de unos cuantos lustros. A Mª Jesús le gustan los hombres más masculinos, más echados para delante y estaba deseando que la cita se terminara porque no estaba incómoda, pero ya no sabía qué más decir.

La decisión final entre ellos estaba clara, Mª Jesús el ha dicho que era un hombre estupendo, pero que le notaba muy blandito para ella “yo soy más nervio”. Él ha dicho lo mismo, que no quería repetir porque no había notado nada “no he notado nervio”.