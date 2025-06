First Dates 18 JUN 2025 - 23:05h.

Victoria califica su cita de “para olvidar” y siente que Manuel no es un tipo transparente

A Victoria le ha ido bastante mal en el amor. En su presentación con Carlos Sobera, nos ha contado que trabaja en un restaurante, pero que ella está en el office “me encargo de meter y sacar los platos del lavavajillas, nada más y me encanta. Soy feliz”. Entre sus pasiones están los gatitos, las calabazas “llevo lustros soltera”. No sabe si es muy exigente, tiene mal ojo o un poquito de todo “yo quiero un hombre, hombre, con perigri”. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea un tipo alto, moreno, “apañao, que al verlo yo diga “vaya potranco”.

Manuel, su cita, ha entrado en el restaurante un poco despistado y nos ha contado que desde pequeño ha querido agradar a los demás, pero que, con los años, se ha dado cuenta de que es mejor ser uno mismo. Al ver a Victoria ha exclamado un “muy bien, encantado de conocer a alguien que merece la pena” y Matías ha alucinado “no la conoces y ya merece la pena… ¡Wow!”. Carlos Sobera ha calificado el momento de flechazo en toda regla y los ha acompañado a la mesa.

Tras pedir la cena, Manuel le ha pedido a Victoria que le dejara probar la tarta de queso que se había pedido. Rápidamente ha querido saber cómo la había ido con los chicos y ha sentido que la soltera tenía una coraza e iba con pies de plomo. Manuel le ha dicho que tenía 38 con miedo porque pensaba que ella igual tenía 32 o 33, algo que Victoria le ha parecido “insultante” porque siempre la echan menos de treinta años.

Victoria siente que su cita no es transparente y que intenta agradarla

El soltero ha querido saber cuál era el plato favorito de Victoria y ella le ha confesado que podría comer todos los días huevos fritos con patatas. En realidad, le ha dicho que menos las lentejas, le gustaba prácticamente todo. Manuel le ha dicho que se enamoraría de él si probara su lasaña, pero ella no se quitaba de la cabeza que su cita no era un tipo transparente. Sentía que Manuel intentaba ser agradable, pero que no era real.

Victoria le ha contado que nunca había convivido con nadie y que seguía viviendo con sus padres, pero cuando ha querido saber más cosas de él, el soltero ha esquivado la respuesta “estoy muy interesado en conocerte”. Una reacción que a ella le ha hecho pensar que estaba todo el rato intentado decirle lo que quería escuchar y que no le contaba nada para no meter la pata.

Manuel propone a su cita jugar al 'Yo nunca' en 'First Dates'

Manuel le ha propuesto jugar al ‘Yo nunca’ y a ella le ha dado un poco de grima, pero ha accedido a hacerlo. Ha comenzado con un “yo nunca he copiado en un examen” y a Victoria le ha tocado beber porque lo hizo una vez y la pillaron. Él no paraba de reírse con las historias de la soltera y sentía que podían formar una pareja interesante.

Jugando al Rasca del amor les ha tocado hablar de sexo y de su fantasía sexual. A Manuel le ha flipado las caras que ponía Victoria al pensárselo y ella le ha confesado que le habían advertido de que tuviera cuidado con sus caras porque era muy expresiva, pero él le ha dicho una vez más “mola, mola, muy guapo”.

Victoria le ha dicho que su fantasía ahora mismo seria tener sexo y ya porque llevaba mucho tiempo sin tenerlo y Manuel le ha vuelto a soltar un “mola, mola”. Él ha querido saber si le gustaba algo más concreto tipo “esposas de peluche, masaje, juguetes…”, pero ella le ha dicho que no. Realmente, Victoria estaba deseando que se acabara la cena porque “no es la cita que estaba esperando, es una cita para olvidar”.

En el momento de la decisión final, Manuel ha dicho que le habían gustado muchas cosas de Victoria y que quería repetir, pero ella ha sido clara y le ha dicho que no tendría una segunda cita “creo que no estamos en la misma orbita y creo que no has sido del todo sincero, me decías lo que yo quería escuchar para que la cosa fuera bien. No he tenido el calambrazo del que te hablaba”.