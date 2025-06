First Dates 17 JUN 2025 - 22:55h.

Rosa se muestra muy interesada en conocer la vida energética de su cita, pero el soltero no es exactamente lo que estaba buscando. Descubre cómo ha sido su cita

Jesús se siente un poco rarito porque no entra en el perfil mayoritario de la sociedad. Le ha contado a Laura Boado que le ha dado por escribir y que está a punto de publicar su tercer libro. Son libros autobiográficos sobre sus experiencias místicas “has oído hablar del tercer ojo hinduista, pues se ven cosas más allá de los sentidos”. El soltero nos ha confesado que entre sus experiencias está “ver el origen de todo esto, ver a Dios y al cristo, su hijo”. La camarera de ‘First Dates’ ha querido saber si estas experiencias habían cambiado su forma de concebir el amor y Jesús le ha dicho que sí.

El soltero lleva casi 20 años sin tener una relación de pareja y tiene la sensación de que nunca se ha sentido lo suficientemente querido. Respecto a lo que le atrae de una mujer, tiene claro que le gana una mujer “inteligente, con conversación y buen corazón”.

Rosa no le parece atractiva a Jesús: "Para gustos los colores"

Para Rosa, su cita, Dios lo es todo. Al verla, Jesús no ha sentido ninguna atracción “para gustos los colores”, pero no se ha cerrado a conocerle “te puede enamorar con otras cosas”. Han comenzado a conocerse hablando de sus lugares de residencia. Jesús es de Gandia y Rosa de un pueblo de Alicante.

Rosa le ha contado que había trabajado de muchas cosas, pero que ahora estaba sin trabajo. Ha pasado muchos años en el mundo del calzado, pero lo dejó porque no quería que sus hijos, tiene tres, se dedicara a ese mundo. Jesús le ha contado que había estado trabajado de administrativo en el hospital y en un consultorio de barrio, pero que ahora estaba de excedencia y escribiendo libros.

Los solteros comparten sus experiencias paranormales durante la cena

A la soltera se le ha respetado la curiosidad cuando Jesús le ha comenzado a contar sus experiencias paranormales porque ella también las había tenido “Deberían hablar de esto en el colegio, los niños pequeños ven cosas. Mi hermana se encontró con mi abuela a los pies de la cama, están ahí”.

A Rosa le ha sorprendido mucho que Jesús nunca hubiera tenido pareja “¿Has tenido cosas?” y él, le ha contado que una madrugada llegó a llamar a una tarotista de la televisión solo para preguntarle por el amor y que la mujer no paraba de echar cartas y cartas, y no le salía nada “me dijo ‘siempre me sale el ermitaño”. Ella le ha escuchado y se ha reído, pero “madre mía, que se pueda creer eso”.

Rosa alucina con los detalles de la vida sexual de su cita: “Practica el onanismo”

En el tema sexual, Rosa le ha dicho que era una persona muy pasional y que llevaba un tiempo sin tener sexo. Jesús le ha confesado que también practicaba sexo online “hay formas y formas de desarrollar la pasión” y ella lo ha visto claro “yo creo que ha practicado “onanismo, paja para arriba, paja para abajo”. Eso sí, él le ha dicho que iba a tope y que le gustaría probar más cosas.

Jesús le ha confesado a Rosa que era Virgo “me encanta ayudar, enseñar, aportar, no ser protagonista de nada”. El soltero tiene 60 años, pero siente que si se miran los dos en un espejo, él parece más joven que su cita. Rosa le ha dicho que estaba encantada de conocerle, pero en realidad, no le estaba gustando como pareja “mi fantasía es estar con Arnold Schwarzenegger y Jesús no se parece en nada a él”.

El soltero ha querido invitar a Rosa a cenar, pero Rosa le ha dicho que mejor no. Él ha dicho que podría tener una nueva cita para seguirla conociendo, pero Rosa le ha dicho que ella no repetiría porque tampoco había sentido que entre ellos hubiera ningún tipo de atracción.