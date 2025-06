First Dates 16 JUN 2025 - 22:50h.

José Carlos y Carmen no hacen match en su cita

Dos solteros de ‘First Dates’ se dan calabazas, pero quedan para tener “una noche loca”

José Carlos es carnicero, vive en Madrid y vino a ‘First Dates’ en busca de una persona alegre y divertida. Su cita de la noche iba a ser Carmen, de Illescas (Toledo), que tiene muy claro que lo suyo es vivir en pareja. ¿Tendrían tanta suerte como Kevin y Sergio, entre los que saltó la chispa?

A Carmen le ha gustado bastante José Carlos cuando le ha visto. Ha destacado de él que parecía un hombre elegante, lo que se ajustaba perfectamente a lo que quería. Lo malo es que su cita no ha opinado lo mismo. Pese a que a ella le dijo que sí que le agradaba físicamente, mirando a cámara fue más sincero: “En principio no me ha gustado, por su físico y su forma de mirar”.

Tras una conversación que no parecía fluir, sobre todo porque Carmen no contaba apenas cosas sobre sí misma, llegó un momento delicado de la cena. Ella se fijó en que José Carlos no llevaba reloj y, de paso, en que tenía mucho pelo en los brazos. Esto pareció impresionarla mucho, ya que hizo varias preguntas y comentarios relacionados con el tema. “Eres muy velludo, ¿no? Madre mía, moreno, moreno”. Luego sugirió que José Carlos podía depilarse si quería quitarse el pelo: “Te puedes depilar (…) ¿No vas a quitarte el pelo?”, le dijo. A lo que él respondió que alguna vez lo había hecho, pero que no le gustaba. Esta respuesta no pareció dejarla satisfecha: “Claro, porque lo tendrás muy fuerte. ¿Y en la espalda también tienes? ¿Y en el pecho?”

Carmen y José Carlos llegaron a la decisión final con perspectivas diferentes sobre la cita que habían tenido en ‘First Dates’. Ella sí que quería seguir conociéndole porque se había encontrado muy a gusto con él. Pero el carnicero no pensaba lo mismo: “No he podido conocerte, no me has contado nada y físicamente no eres lo que o busco, como pareja no tendría una segunda cita”.

Mientras él le daba sus explicaciones, Carmen se mostraba muy seria. Finalmente, vivieron un último momento incómodo al despedirse. Ella fue a darle dos besos, pero él pareció no darse cuenta y le hizo la cobra.