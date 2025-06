First Dates 16 JUN 2025 - 23:25h.

Alberto trabajó como stripper y Lola estaba muy interesada

Un soltero de ‘First Dates’ cala a su cita nada más verle: “Bigotón, y el bigote es de maricones, de fascistas o las dos”

Compartir







Lola tiene una personalidad muy fuerte y llegó a ‘First Dates’ con un outfit que se había hecho ella misma y que simulaba una vaca. Hablando con Carlos Sobera, se presentó como influencer, pero “la influencer con menos seguidores del mundo”, ya que asegura que solo tiene 1400. Además, reveló que en el amor no le había ido muy bien, aunque lo hizo con mucha gracia: “Yo cuando estoy alegre hago el elefante porque como veo pocas trompas últimamente…”.

Esta noche iba a tener una cita con Alberto, que ahora es actor de figuración, pero que durante años trabajó como stripper. Esta profesión le permitió conocer a muchas mujeres y atesorar muchas experiencias. Eso sí, cuando Lola le vio por primera vez más que un stripper pensó que era un religioso. “Parece que acaba de salir de catequesis o de misa de 10”, afirmó. ¿Iría su cita mejor que la de Ernesto y Tomasa?

Lola es muy directa y sus comentarios dejaron impactado a Alberto. “Me parece un poco bruta”, opinó. Y eso que todavía no había empezado a preguntarle por sus partes íntimas.

Las comprometedoras preguntas de Lola a Alberto sobre sus partes íntimas

Lola se interesó por el trabajo de Alberto como stripper, aunque según ella eso no había sido antes de la invención de la rueda, refiriéndose a que fue hace muchos años. “De rabazo andarías bien. Un stripper si no tiene rabo…”, comentó. Él intentó irse por la tangente, pero Lola insistió y él acabó comentando que existen trucos que se usan para aparentar más. “Hay trucos. Yo calzaba bien porque hacía el truco ese”, confesó.

Acabaron la noche bailando en el reservado, aunque Lola se llevó una pequeña decepción. “Al final no me ha enseñado el tanga. A mí me hubiera gustado verle la manguera”, afirmó.

A la hora de tomar la decisión final, los dos coincidieron. “Como amigo lo que quieras, pero ya está. No ha habido química aquí”, empezó Lola. Alberto coincidió plenamente: “Lo mismo”.